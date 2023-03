«Aiutatemi a ritrovare il mio amato Gandalf, anche se fosse già morto» 

È passata una settimana dall’ultima volta che Francesca Melis, 52enne proprietaria di un’azienda florovivaistica di Gonnosfanadiga, ha potuto abbracciare il suo Gandalf, un meticcio di un anno e mezzo, che sembra sparito nel nulla. «Non mi interessa trovare un colpevole, non mi interessa fare polemica e non mi interessa sapere il perché, l’unica cosa che voglio è trovare il mio cane vivo o morto – è l’appello disperato della proprietaria –. Ho bisogno di sapere se è vivo e dove si trova e se dovesse essere morto ho bisogno del suo corpo per poter piangere su di lui e dargli una degna sepoltura. Chiunque veda qualcosa passeggiando in queste belle giornate o chiunque sappia qualcosa, anche se in forma anonima, me lo faccia sapere. Nel frattempo voglio ringraziare tutti quelli che mi stanno aiutando in questo momento, dal capo della compagnia barracellare, alla mia famiglia e agli amici».

L’ipotesi che Gandalf sia morto nasce da quanto accaduto nella zona negli ultimi giorni. Solo qualche giorno fa il cagnolino insieme al quale era stato avvistato Gandalf per l’ultima volta è stato ucciso da una polpetta avvelenata. «Sto passando le mie giornate in giro, ho avuto modo di entrare in tutti gli ovili e parlare con tutti i pastori, ho parlato con chi ha aziende agricole o con chi abita qui in campagna». Melis non si arrende e sta cercando con ogni mezzo il suo cucciolotto: «Ho un amico che ha un drone e abbiamo girato tutta la zona di San Giacomo, dove abitiamo, ma del mio cane non c’è traccia così mi sono arresa all’idea che forse non avrei più dovuto cercarlo vivo». È iniziato così il peregrinare per le cunette della campagna gonnese. «C’è troppa cattiveria in giro, ho trovato volpi appese, cuccioli di cani morti chiusi in scatole e polpette avvelenate. I rischi per gli animali sono troppo alti, così ho pensato che Gandalf potrebbe essere stato investito e lasciato in cunetta o avvelenato». Dopo la scomparsa del meticcio, Melis e la sua famiglia sono preoccupati anche per la sicurezza di Frodo, l’altro cane della famiglia che da una settimana tenta di scappare per cercare Gandalf.