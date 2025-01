«Aiutatemi a riportare Tore a casa» 

Quasi 1800 giorni, un tempo lunghissimo, dove quella stanza vuota, quella voce che non si sente più, si riempiono di un silenzio che fa sempre più rumore. È scomparso da quasi cinque anni Salvatore Angioni, per tutti Tore, di Sestu. Ma il fratello Giuseppe, nonostante tutti questo tempo senza notizie, non si arrende: «Continuerò a cercarlo sino a quando non saprò che ne è stato di lui».

L’angoscia

La storia l’ha ripetuta tante volte, senza stancarsi. «Tore uscì di casa il 12 marzo 2020, il giorno dopo l’annuncio del lockdown», ricorda, «per uno dei pochi motivi consentiti: doveva andare all’ufficio postale per una commissione. Ma non è più tornato». Un pensiero non cessa di tormentare Giuseppe; «era stato visto in via Cornalias a Cagliari e il giorno dopo in viale Trieste. In quel periodo tutte le strade erano deserte, chiunque poteva esser fermato dalle forze dell’ordine ma Tore è stato in giro due giorni e nessuno lo ha fermato; io a questo davvero non posso credere». Viveva un momento di fragilità Tore; «dopo un problema alla schiena dipendeva da farmaci, a volte non aveva la piena lucidità. Inoltre era depresso dopo la morte di nostro padre». Di certo non era ricco, anzi quel giorno si stava recando alle Poste per informarsi sul suo reddito di cittadinanza: «Non credo al rapimento, né all’allontanamento volontario», mette subito in chiaro Giuseppe; lui si occupa da anni di scomparse, tra le altre cose, nel suo lavoro come vigile del fuoco.

I dubbi

«Fin da subito le autorità hanno ritenuto che mio fratello avesse deciso di sparire», aggiunge Giuseppe Angioni. «Ho fatto presente la sua condizione ma è stato inutile. Ho chiesto che fossero esaminati i tabulati telefonici e le telecamere di sorveglianza, ho chiesto che fosse avviato il piano provinciale di ricerca per la persona scomparsa, ma non è stato fatto. I tabulati poi li abbiamo avuti solo sei mesi dopo, quando sono andato in questura. Ho bussato a tante porte, sono andato anche a Chi l’ha visto».

Il portafogli

C’è poi il mistero del portafogli: «Il mese prima era stato a Cagliari, sull’autobus gli avevano rubato il portafogli con i documenti d’identità, documenti su visite mediche e chiavi di casa. A maggio ci è arrivata una busta: c’erano le chiavi di casa e gli esami di Tore ma non i documenti d’identità. Tutto era in condizioni perfette. Chi li ha trovati? E soprattutto dove?». Tante ipotesi si affollano nella testa di Giuseppe: «Da fratello non voglio smettere di sperare, da vigile del fuoco so che probabilmente non c’è più. Temo che qualcuno gli abbia fatto del male, ora vorrei solo ritrovarlo, anche il suo corpo. Per me, per mio fratello Fabrizio e nostra madre, lei ancora lo aspetta. Chi sa qualcosa mi contatti, anche in anonimo, non mi importa di quello che è successo, solo di riportare Tore a casa».

