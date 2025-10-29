«Aiutatemi a recuperare i rifiuti dalla spiaggia di Is Porceddus» 

Grossi pezzi di plastica, taniche, bottiglie e spazzatura di ogni genere sulla spiaggia in ciottoli di Is Porceddus. Tra martedì e mercoledì ha recuperato (e differenziato) tutto la giovane ambientalista di Castiadas Silvia Spano a Is Porceddus.

La spiaggia però (tre calette di ciottoli di fronte all’isola di Serpentara, Comune di Villasimius) è raggiungibile solo tramite un fuoristrada attraverso una stradina dissestata. Per questo Silvia ha lanciato un appello ai cittadini e alle istituzioni: «Ho raccolto e portato sino alla strada principale tutti i piccoli rifiuti che ho poi provveduto a differenziare e smaltire. Per quelli grandi però mi serve l’aiuto di qualcuno col fuoristrada. La strada, infatti, è dissestata e non percorribile in auto». Impossibile, insomma, recuperare tutta la spazzatura senza un mezzo idoneo «ma conto – dice ancora – nella sensibilità dei cittadini».

La giovane ambientalista da diversi anni durante il tempo libero raccoglie i rifiuti (soprattutto la plastica) lungo le spiagge del Sarrabus. La spiaggia di Is Porceddus a causa delle forti mareggiate spesso è invasa dalla plastica e da altri oggetti rilasciati in particolare da grandi imbarcazioni. Spano con il gruppo “Salviamo le nostre spiagge” (riferito in particolare a Castiadas e Costa Rei) organizza due o tre volte l'anno anche giornate di pulizia di gruppo. Diversi i volontari che aderiscono «ma sarebbe bello – conclude – poter contare su una adesione ancora maggiore». (g. a.)

