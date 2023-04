«Aiutatemi a pulire il nostro mare» 

«In soli 20 minuti di camminata in spiaggia si trova di tutto – dice – continuiamo a mentire a noi stessi pensando che questo non sia un problema sufficientemente grave da farlo personale, ma lo è. È un problema che riguarda tutti noi».

«L'imprinting l'ho avuto sin da bambina – racconta – grazie alle giornate ambientaliste organizzate dalla scuola e per la mia educazione». Da allora una costante. Da sola, in silenzio, si è sempre adoperata per ripulire le spiagge del suo amato mare. Appassionata di snorkeling, di immersioni in apnea per raccogliere i rifiuti dai fondali.

Save My Ocean è un progetto indipendente per la salvaguardia del mare. L'iniziativa è della giovane tortoliese Francesca Congiu, 27 anni, da sempre impegnata in iniziative ambientaliste. Studia e lavora a Torino, ma appena può torna a casa.

Danni

Il mare infatti restituisce tutto, prima, o poi. Vetro, lattine, reti da pesca e tanta plastica. Sputa i rifiuti con le mareggiate, dopo che restano adagiati nei fondali chissà da quanto tempo. O ancora peggio ingeriti dai pesci.

Le raccolte in solitaria sono foriere di scoperte. «Oltre alla mole di plastica, una scatola di latta chiusa degli anni novanta con ancora all'interno della vernice. Oppure le egagropile (quelle che chiamiamo comunemente patate di mare), intrecciate con fili di una rete da pesca».

Nelle settimane scorse ha portato avanti una iniziativa simile anche in Tanzania, nella riserva naturale di Mtende, ma le prossime azioni le seguirà nel mare in cui è cresciuta. Parte così il progetto Save the ocean. «Quello che facciamo è molto semplice: raccogliamo rifiuti dalla spiaggia e dall’acqua e li indirizziamo ai processi di riciclaggio», spiega.

Ecologia

Cinque gli appuntamenti ecologici a Tortolì: sabato 22 aprile nella spiaggia di Basaura, domenica 23 al lido di Orrì, il 25 al lido di Cea, il 29 a Cala Moresca, il 30 aprile sarà la volta della spiaggia de La Capannina e il 1 maggio alla dog beach nella spiaggia Zaccurru. Chi volesse aderire può scrivere direttamente sulle pagine social Facebook e Instagram dell'iniziativa Save My Ocean.

