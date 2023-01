«Aiutatemi a pagare le cure» 

«Tre mesi fa ho scoperto di avere la leucemia: è stata una doccia fredda. Non pensi mai che possa capitare a te». Micaela Ortu ha 28 anni, è di Gonnosfanadiga e vive in Belgio. Da quando le è stata diagnosticata la malattia la sua vita e quella della sua famiglia sono state stravolte: «A causa dei cicli di cura che richiedono lunghi ricoveri ho perso il lavoro e mio marito si è licenziato: almeno così uno di noi può restare con la nostra bambina, ce lo ha consigliato la psicologa». Per aiutarla a pagare le cure a far fronte alle spese quotidiane, in paese si è messa in moto la macchina della solidarietà. Il promotore è Antonio Tomasi, pensionato: «Aiutiamo questa giovane mamma» è l’appello lanciato per strada e sui social.

La mobilitazione

«Conoscevo Micaela da bambina e l’ho ritrovata su Facebook. Un giorno ho visto un suo post diverso dagli altri: era una raccolta fondi». La ventottenne aveva da poco scoperto di avere la leucemia. «Ho deciso di fare una donazione – racconta Tomasi – poi ho pensato che se la notizia fosse arrivata a Gonnosfanadiga tutti l’avrebbero aiutata». La raccolta fondi è gestita da Tomasi insieme a Franca Pala, proprietaria di un’edicola in paese. «Stiamo andando bene, ma speravo in qualcosa in più. Magari in questi giorni ci aiuteranno altre persone. La Pro Loco ha fatto un calendario costa 5 euro e lo stiamo vendendo a 10 euro per dare tutto il ricavato a Micaela».

La famiglia

Intanto al telefono da Bruxelles Micaela Ortu si dice felice del buon cuore dei suoi compaesani. «Vivo in Belgio dal divorzio dei miei genitori, avevo solo sedici anni, per me è stato un periodo terribile. Ora con la mia famiglia, mi sono trasferita in città, a Bruxelles. Ho un diploma da assistente sociale e istruttrice di arrampicata». Fino a qualche tempo fa Micaela aveva una vita normale. «L’8 novembre ho scoperto di avere la leucemia. Ho perso il lavoro e mio marito, per evitare che nostra figlia stesse al nido, si è dovuto licenziare. La scelta del licenziamento non è stata facile ma ci è stata consigliata dalla psicologa. Ho dovuto smettere all’improvviso di allattarla e per sottopormi alle cure devo periodicamente trascorrere tre settimane in ospedale: per la mia bambina sarebbe stato un trauma ulteriore iniziare l’asilo e sentire anche la mancanza del padre». Le cose da pagare sono tante. «Molti hanno messo in discussione la nostra richiesta ma per fortuna ci sono persone come Antonio Tomasi e Franca Pala che hanno capito la situazione. Ringraziamo tutti i gonnesi che ci stanno aiutando e quelli che lo faranno in futuro».