«Aiutatemi a occuparmi dei miei fratelli» 

Graziella Sollai, 37 anni, è allo stremo. In appena due anni sono venuti a mancare all'improvviso prima suo padre Vincenzo, nell’aprile 2020, per le conseguenze di un incidente stradale, poi sua madre Rosetta nel novembre del 2022. «Aveva solo 54 anni. È stata ricoverata a inizio novembre per una broncopolmonite. Solo dopo si sono accorti di un tumore in metastasi. Se n’è andata in due settimane, senza sapere neppure il perché, lasciando i figli a cui ha dedicato la sua intera vita» racconta.

Soldi bloccati

Sposata e madre una bambina di cinque anni, Graziella è la sorella maggiore di una famiglia unita e numerosa formata da altri sei fratelli: Mattia ha 30 anni, è l’unico ad avere una famiglia e un lavoro stabile: vive con la sua compagna e due bambini piccoli. Ci sono poi Antonio (27 anni), Luca (25 anni) Alfredo (18 anni), Lorenzo (17 anni) e Federico, che deve ancora compierne 16. «Mi trovo a vivere una situazione surreale, da cui non so come uscire. Ho chiesto la tutela legale dei miei fratelli che abitano nella casa dei miei genitori. Tre di loro frequentano le superiori, ad Arbus e San Gavino – si confida –. Anche Antonio e Luca hanno bisogno di aiuto, non hanno un lavoro stabile. Al momento il loro tutore è l’assessora ai Servizi sociali di Villacidro, la pensione e il conto di mia madre sono bloccati e io senza tutela non posso compilare neppure i documenti più semplici, come l’Isee. Ci sono l’affitto, le bollette, gli abbonamenti dell’autobus, le visite mediche da pagare. Cerco di stare dietro a tutto, ma non riuscirò a reggere a lungo».

È preoccupata, Graziella. Il suo appello al tribunale e al giudice che ha in carico la pratica per la tutela legale, è di fare in modo che questa famiglia possa ottenere il prima possibile il tutore, quella sorella che fin da subito ha cambiato la sua vita per supportare la difficile situazione dei fratelli minori, sia dal punto di vista economico che educativo. La richiesta è stata fatta fin dai primi di dicembre, la famiglia ha già avuto diversi colloqui con l’assistenza sociale: «Sappiamo che è la prassi, però la burocrazia ha tempi troppo lunghi».

Graziella abita vicino all’appartamento dei fratelli minori, nelle case popolari di via di Vittorio. «Mia sorella da novembre dorme a casa dei miei fratelli, prepara la colazione, il pranzo, si occupa delle faccende di casa – conferma Mattia Sollai –. Anche io li aiuto con le spese. Non posso stare a dormire da loro perché lavoro al mercato, mi sveglio ogni giorno alle due del mattino. Stiamo mandando avanti tre famiglie con due stipendi, il mio e quello di mio cognato Sisinnio, il marito di Graziella. Mi chiedo se chi ha il potere di decidere si fermi a pensare quanto è difficile vivere in una situazione del genere».