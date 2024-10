«Aiutatemi a non far morire un sogno» 

Voleva restituire dignità e decoro a un angolo di periferia abbandonato, creando al contempo un punto di riferimento per il quartiere. Il sogno di Alessandro Camboni, 45 anni, con in tasca un dottorato di ricerca in Fisica nucleare, quindici anni ricercatore per il Cern e una cattedra presso l’Università Ramon Llull di Barcellona, si è scontrato con una serie di eventi sfavorevoli e si è trasformato in un incubo

Il centro

«Sono rientrato nella mia città natale - racconta il ricercatore - con un progetto ben preciso: valorizzare piazza Buozzi realizzando un centro polisportivo che fungesse da punto di riferimento per il rione dove ho trascorso la mia infanzia e la mia gioventù». Rientrato in città, Alessandro partecipa a una manifestazione di interesse pubblico che riguardava proprio l’area al centro del compendio delle ex Casermette nel rione di Col di Lana. Nel 2021, a fronte della presentazione di un progetto ambizioso, che non riguardava prettamente l’ambito dello svago e dello sport (ma anche e soprattutto gli importanti aspetti della vita sociale) egli ottenne la concessione dell’intera area di piazza Buozzi. «Mi sono buttato a capofitto nel progetto, investendo i risparmi di tutta una vita con l’entusiasmo di chi sta inseguendo i propri sogni e con la consapevolezza di poter contribuire alla rinascita di quest’angolo di periferia». Procedeva tutto bene e Alessandro aveva già provveduto a restaurare e arredare uno degli stabili abbandonati che sarebbe stato destinato come punto ristoro.

Stop forzato

Fino a quando tutto è andato in frantumi: «I lavori procedevano secondo gli iter di progettazione, ma è accaduto che la ditta dalla quale avevo acquistato i campi da Padel (precedentemente già liquidati) è fallita». Da quel momento, il calvario del giovane imprenditore che ha perso i soldi: «Il progetto iniziale prevedeva alcuni passaggi graduali collegati l’uno con l’altro. Il chiosco bar e i campi da padel avrebbero dovuto rappresentare il primo obiettivo da raggiungere: sarebbero serviti, infatti, per iniziare l’attività garantendomi così le risorse economiche necessarie a completare la realizzazione della mia idea». A seguito di questa disavventura Alessandro è stato costretto a interrompere i lavori e questo lo ha messo in grave difficoltà. «L’amministrazione - spiega l’assessora all’Urbanistica Giorgia Cherchi - è a conoscenza della difficile situazione venutasi a creare. Per quanto ci compete, tenuto conto dei limiti di legge, cercheremo di adoperarci affinché tutto si possa risolvere». Nel frattempo, Alessandro non si dà per vinto e continua caparbiamente a perseguire il suo sogno: con la ricerca di soci o tramite il crowdfunding. «A breve - aggiunge - anche grazie all’aiuto e alla generosità di amici artisti, che hanno abbracciato la causa e credono nel mio progetto, organizzeremo degli eventi culturali per raccogliere fondi da destinare interamente alla prosecuzione dei lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA