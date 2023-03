«Aiutateci, è un momento drammatico» 

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della fonderia che da venerdì notte dormono nella tende posizionate all’aperto sopra il tetto degli spogliatoi a piche decine di metri dalla grande ciminiera. Nessuno è disposto ad abbandonare questa dura battaglia in un territorio dove lo stabilimento sangavinese è rimasto una delle poche fabbriche aperte, un simbolo di una resistenza dei dipendenti della Portovesme Srl che chiedono non aiuti, ma la dignità di un posto di lavoro. E oggi non sarà una domenica qualsiasi per i quasi 200 lavoratori di San Gavino a cui si aggiungono quelli di Portovesme. La rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento di San Gavino (Enrico Porceddu della Cisl, Cristiano Lixi della Cgil e Carlo Ambus della Uil hanno organizzato oggi alle 11.30, con la partecipazione del Comune di San Gavino Monreale, della diocesi di Ales e delle segreterie territoriali dei sindacati, la celebrazione di una messa con il valore di supporto e solidarietà verso l’intera popolazione degli stabilimenti della Portovesme Srl: «Stiamo vivendo – spiegano i tre componenti della Rsu - momenti drammatici che mettono in dubbio il continuo delle attività produttive. Invitiamo alla partecipazione tutta la popolazione e le istituzioni del territorio». Ieri nello stabilimento c’erano anche il sindaco Carlo Tomasi e l’assessora Silvia Mamusa.

