«Aiutateci a trovare Giacomo» 

Chi ha incontrato Giacomo Solinas prima di scomparire nel nulla? Che cosa potrebbe avergli fatto cambiare i suoi piani all’ultimo momento e decidere di non dare più notizie di se? Sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse a Gonnesa, a fornire elementi per queste nuove domande ora che sono tre giorni che non si hanno più notizie di Giacomo Solinas, il trentanovenne scomparso misteriosamente dal paese.

Le immagini

L’uomo non è sposato e in paese vive in casa dei genitori. Stava per lasciare Gonnesa in direzione nord Sardegna per iniziare un nuovo lavoro ma non sarebbe mai arrivato a destinazione. I filmati, pubblici e privati, sono stati acquisiti dalla polizia municipale del paese potranno dare una mano a fare chiarezza. Proprio una una telecamera, installata in un’abitazione privata poco distante alla via Don Minzoni, dove risiede il giovane, ha dato i primi risultati positivi. Il filmato, registrato intorno alle 9 di sabato scorso, ritrae Solinas che si allontana, vestito con maglietta e pantaloni neri e con due bagagli: un borsone e uno zaino. Durante la mattinata di ieri sono state visionate altre immagini, dove si vede il giovane salire sulla sua auto e rientrare dopo un quarto d’ora per poi allontanarsi a piedi senza i borsoni. L’auto è stata ritrovata vicino alla sua abitazione, ma dei borsoni non c’è traccia. Il telefono, che al momento risulta spento, l’ultima volta ha agganciato il ripetitore posto sotto monte San Giovanni. Proprio in questa zona, dopo la denuncia di scomparsa, si sono concentrate le prime ricerche delle squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, la polizia locale, i volontari della protezione civile e il soccorso alpino della Guardia di finanza. I vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias e del Comando di Cagliari, hanno allestito il centro di coordinamento nel piazzale intorno al campo sportivo. L’area, particolarmente impervia per via dell’alta vegetazione e dei numerosi siti minerari abbandonati, è stata setacciata anche con l’uso di un drone e battuta con i cani da ricerca. In campo anche il sindaco Pietro Cocco e numerosi concittadini. Nella giornata di ieri le ricerche si sono spostate verso le campagne circostanti, tra cui Monte Onixeddu e Seddas Moddizzi.

L’appello

La sorella Giorgia, che nei giorni scorsi aveva già rivolto un appello su Facebook, invita ancora tutti a collaborare: «Aiutateci a ritrovare Giacomo, chiediamo a chiunque possa averlo visto, o possa avere notizie utili, di comunicarcelo». Fino alla tarda serata di ieri, l’unità di coordinamento locale dei vigili del fuoco ha fatto da ponte tra le numerose squadre di ricerca, che hanno battuto le campagne palmo a palmo. I vigili del fuoco, barracelli e volontari hanno ispezionato i numerosi ruderi minerari di cui è ricca la zona. Non sono stati ancora trovati elementi utili, ma le ricerche proseguiranno senza sosta per ritrovare il giovane scomparso.

