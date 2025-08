«Aiutateci a stanare gli incivili» 

«Se i cittadini non collaborano, ogni azione finalizzata al decoro della città sarà vana. Occorre fare fronte comune, altrimenti non sarà possibile trovare alcuna soluzione». È l’amaro commento del sindaco di Carbonia Pietro Morittu alla luce dello spettacolo indecente che si è presentato agli occhi di chiunque si sia trovato a percorrere corso Iglesias. In quasi tutte le piazzole del lungo viale, sono comparsi vecchi materassi e ogni altro genere di rifiuti: da teli catramati e residui di cantieri a scatole di elettrodomestici, da sacchi neri di rifiuti indifferenziati a ogni altro genere di oggetti.

L’analisi

«Uno schiaffo a tutti i cittadini che si impegnano nel differenziare i rifiuti per dare ciascuno il proprio apporto al decoro della città e allo stesso tempo contribuire a non far aumentare le tariffe della Tari. – continua il primo cittadino – Non è più tollerabile: ecco perché chiediamo l’aiuto di tutti e non solo in corso Iglesias, dove sono certo che i primi a indignarsi siano gli abitanti dei palazzi che si trovano impotenti davanti a questi gesti di inciviltà. Noi faremo la nostra parte, come è avvenuto recentemente in via del Minatore, ma contro gli incivili occorre fare fronte Comune». Proprio in via del Minatore nei giorni scorsi è stata multata una settantenne: le operazioni di pulizia erano state appena concluse quando la donna ha accostato l’auto al marciapiede e ha cominciato a liberarsi dei sacchetti neri carichi di rifiuti indifferenziati. I vigili urbani l’hanno colta in flagrante: è stata multata e si è ripresa la sua spazzatura. Nessuno può sapere se ha imparato la lezione ma la sua azione (come quella di cui ha ridotto corso Iglesias a discarica abusiva) mostra con evidenza che sono anche tanti cittadini di Carbonia a contribuire all’imponente mole di rifiuti che da più di un decennio rende intollerabile la vista dell’ingresso del campo rom dalla rotonda di via del Minatore.

I controlli

I controlli continueranno ma è impossibile stanare tutti gli incivili. Ma è possibile che nessuno veda nulla? Come è possibile che in pochi giorni tante persone abbiano deciso di disfarsi di un così grande numero di materassi e abbia potuto agire indisturbato? Il gestore del servizio di igiene urbana, la De Vizia, costantemente segnala i conferimenti in difformità al regolamento comunale all’ufficio Ambiente e alla Polizia municipale, ma questo non sembra allarmare chi preferisce commettere un reato piuttosto che prenotare un ritiro di rifiuti ingombranti o recarsi all’ecocentro. «Un reato, che danneggia doppiamente la comunità. – dice l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu - sia dal punto di vista ambientale e della salute, sia da quello economico perché i costi di smaltimento ricadono su tutti i cittadini al di fuori di quelli già sostenuti nella Tari ordinaria per la raccolta dei rifiuti. Nelle ultime settimane abbiamo più volte bonificato l’intero corso Iglesias da questi abbandoni di rifiuti ma gli incivili non demordono. Nei prossimi giorni procederemo a installare un sistema di videosorveglianza allo scopo di monitorare la zona e, contestualmente, aumenteremo il numero dei controlli da parte della polizia locale».

