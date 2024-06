«Aiutateci a salvare le tradizioni» 

Entrano nel vivo le attività dell’associazione Friends Aps, che ha l’obiettivo di riportare a Sestu il Carnevale con i carri e i gruppi in costume; una tradizione persa col tempo ma mai dimenticata. «Le iscrizioni alla sfilata sono aperte, così come la possibilità di offrirsi come sponsor», spiega Alessio Orrù, imprenditore tra i fondatori dell’associazione; «Basta contattarci alla pagina Facebook Associazione Friends, o al numero 345.8438269». Sono previsti premi per i carri e i costumi più belli, ma è importante anche l’aiuto di sponsor, che ne guadagneranno in visibilità. La data della sfilata è il 16 marzo, in modo da lasciare spazio alle altre sfilate di Pro Loco o Gruppo Folk san Gemiliano, che invece si svolgono a febbraio. Unico limite la fantasia con gruppi e carri che possono ispirarsi a politica, satira sociale, fumetti. Spesso servono mesi per preparare un carro spettacolare. «Vi aspettiamo», conclude Orrù.

