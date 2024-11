«Aiutateci a ritrovare Loredana» 

Manca da casa ormai da otto giorni. Nessuna notizia di Loredana Zedda, 28 anni, di Gairo Taquisara. Sparita dal 22 novembre, quando si trovava vicino alla Questura di Catania, città che l’aveva adottata da qualche tempo. I genitori hanno già fatto denuncia alle forze di polizia e, nel tentativo di avere notizie della figlia, si sono rivolti anche a “Chi l’ha visto?”, la celebre trasmissione di Rai3. A Gairo la scomparsa della ragazza, che per un periodo ha abitato anche a Cagliari, ha destato profonda preoccupazione, sebbene in pochi abbiano voglia di parlare della vicenda.

Al momento della sparizione la ragazza, appassionata di musica come conferma anche un microfono con pentagramma tatuato sul braccio destro, indossava una giacca leggera, nera, una maglia marrone, jeans blu chiaro, scarpe da ginnastica bianche e portava con sé uno zainetto blu Adidas. Piercing al naso e capelli corti, Loredana Zedda non avrebbe né documenti né telefono. Proprio questo è un dettaglio che alimenta la preoccupazione della famiglia, che non può mettersi in contatto con la giovane, dotata di elevata creatività e che in Sicilia aveva cominciato una nuova vita. Mettendosi in contatto con “Chi l’ha visto?”, il papà ha puntualizzato che sua figlia Loredana è indipendente, ma che evidentemente lui stesso e sua moglie hanno manifestato preoccupazione dopo che la giovane ha raccontato che documenti e telefono le erano stati rubati. Da quel momento i contatti si sono interrotti.

Il padre della ragazza avrebbe condotto delle ricerche in maniera del tutto autonoma, utilizzando un monopattino per spostarsi tra le strade della città siciliana. Tutto vano. Fino a ieri sera della ragazza non si avevano notizie. Sul caso si addensano parecchi interrogativi. Le autorità locali, insieme alla famiglia e alla redazione di “Chi l’ha visto?”, che ha trattato la vicenda durante la puntata di mercoledì, stanno cercando di ricostruire i suoi ultimi movimenti nella speranza di trovare elementi che possano ricondurre a Loredana. Più passano i giorni e le ore più l’angoscia sale tra i familiari. Il babbo e la mamma chiedono l’aiuto di tutti affinché possano riabbracciare la loro figlia, alla quale fanno arrivare la richiesta di far sapere almeno che sta bene.

