«Aiutateci a ricordare don Dore» 

La decisione degli eredi di don Giovanni Dore, che hanno concesso in comodato d'uso parte degli strumenti musicali collezionati dal sacerdote per una mostra inaugurata nel Museo etnografico regionale di Cagliari, riaccende la fiamma della speranza perché possano ritornare ad essere ammirati anche a Tadasuni. O almeno questo è l’augurio del sindaco Pierpaolo Pisu che manda un messaggio di apertura agli eredi del sacerdote affinché si raggiunga un accordo.

Il sindaco

«Ci fa piacere apprendere – afferma Pisu - che alcuni pezzi della collezione di don Dore sono stati esposti nella mostra “Suoni di festa” in occasione di Sant’Efisio. L’auspicio è che gli strumenti possono arrivare nuovamente anche a Tadasuni perché da parte nostra esiste la volontà di fare ogni concreta azione affinché questo possa avvenire».

La spiegazione

Il luogo naturale per ospitarli infatti non potrebbe che essere l'ex casa parrocchiale dove don Giovanni Dore ha abitato nel lungo periodo dove è stato guida spirituale della comunità che sorge a due passi dal lago Omodeo. Qui era ospitata la vasta collezione di strumenti, meta costante di visite di cittadini e scolaresche provenienti da ogni parte dell’Isola. Dopo la scomparsa dell’etnomusicologo però i preziosi reperti finirono dentro gli scatoloni per essere portati via senza più far ritorno a in paese.

Accordo con la Diocesi

«Auspichiamo ora che si riesca a collaborare – evidenzia il sindaco Pisu - anche perché abbiamo già raggiunto un accordo verbale con la Diocesi di Alghero - Bosa per l'acquisizione dell'immobile, la cui destinazione naturale è quella di creare un museo che ospiti e valorizzi il grande tesoro di cultura, tradizione e identità che don Dore ha creato e lasciato. Una preziosissima quanto vasta testimonianza trasmessa dal religioso che riconobbe nella musica popolare sarda un'espressione profonda di spiritualità e identità. Fin da giovane raccolse infatti strumenti della tradizione isolana, creando una vasta collezione nella sua casa museo. Fu anche attivo in radio, conducendo trasmissioni dedicate alla musica sarda e pubblicando nel 1976 il primo studio sistematico sugli strumenti popolari dell’Isola. Dopo la sua morte, nel 2009, il museo chiuse e ora l’Isre ha potuto mettere in vetrina parte della collezione.

