«Aiutateci a finanziare la festa» 

Un appello ai cittadini di Gonnosfanadiga e dei paesi vicini. Lo lanciano i componenti del Comitato organizzatore della festa in onore di Santa Severa, in programma dal 30 marzo al 2 aprile.

I ragazzi del gruppo hanno avviato anche una raccolta di fondi online sulla piattaforma GoFundMe, ma finora sono stati versati solo 100 euro. Altri fondi sono stati raccolti nella questua in paese, ma non sono sufficienti. «Facciamo parte di una comunità . dice Sara Frongia, presidente del comitato – che è ricca di storia e tradizioni. Ci teniamo a conservarle e trasmetterle alle prossime generazioni. Chiediamo un contributo economico per potere organizzare al meglio la festa». Numerosi anche gli appuntamenti religiosi. «Domenica 31 alle 18 la messa e poi la processione – dice il parroco don Giorgio Lisci - lunedì alle 8 la messa al Sacro cuore, alle 10 a Santa Severa, alle 18 rientro del simulacro al Sacro Cuore. martedì alle 17 messa per i malati nella chiesa di Santa Severa».

