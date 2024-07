«Aiutateci a far sopravvivere l’aeroporto» 

La gestione annuale dell’aeroporto di Tortolì costa mezzo milione di euro. Benché, finora, siano atterrati 200 velivoli, tra aerei con massimo nove posti di capienza ed elicotteri privati, e il canone d’affitto del Distretto aerospaziale della Sardegna (220 mila euro), le entrate non sono sufficienti e non autorizzano a ben sperare di portare i conti in pareggio. Almeno stando così le cose. «Sindaci e albergatori del territorio diano il loro contributo: l’aeroporto è la porta principale per lo sviluppo dell’Ogliastra». È la ricetta di Rocco Meloni, amministratore delegato di Aliarbatax, la società proprietaria dello scalo che auspica, per confida di ottenere l’abilitazione all’aviazione commerciale.

La ricetta

Ma come potrebbero aiutare lo scalo sindaci e imprenditori turistici? «I sindaci dei centri che la applicano dovrebbero incrementare la tassa di soggiorno di 50 centesimi. Dunque, a titolo esemplificativo, se oggi la tariffa è di 2 euro a persona, potrebbero applicare un extra di 50 centesimi vincolandolo all’aeroporto. È un’infrastruttura troppo importante per il nostro territorio. Poi ci sono gli imprenditori, che abbiamo chiamato a raccolta per sostenere la gestione». Resta sempre valida la proposta di azionariato diffusa nei mesi scorsi: «L’idea è coinvolgere gli imprenditori, turistici e non solo, per sostenere una compagnia aerea locale che effettui viaggi con destinazione Roma e Milano. Noi siamo in contatto con alcune compagnie, ma serve il coinvolgimento di più figure, istituzionali e non solo», aggiunge il manager.

Il tariffario

Aerei ed elicotteri privati fino a 2.000 chili (capienza massima di cinque posti) pagheranno un atterraggio di 25 euro. Fino alla soglia di 5.700 chili (massimo 20 posti) la tariffa è di 35 euro. Sono due degli importi inseriti nel listino prezzi elaborato da Aliarbatax, la società proprietaria dell’aeroporto di Tortolì che sarà operativo dal 15 giugno prossimo. Più economica l’imposta riservata agli ultraleggeri, i cui proprietari pagheranno 15 euro al momento dell’atterraggio. Ben più superiori le tariffe per elicotteri aerotaxi/executive (200 euro) e per gli aeromobili aerotaxi (300 euro). In più c’è il capitolo della sosta. Venti euro a notte per i primi 5 giorni (poi 15 euro) per gli ultraleggeri che troveranno accoglienza sull’erba, 50 euro per gli aerotaxi, e 30 euro a notte per i primi 5 giorni (poi 15) per la sosta sull’erba o sul piazzale, se disponibile) per le altre categorie di velivoli.