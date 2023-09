«Aiutateci a costruirci una vita» L’appello di una giovane coppia 

Senza lavoro, senza casa e senza aiuti per l'impossibilità di spostare la residenza: è la situazione in cui si trovano Federica Piras, 27 anni, e Michele Zedda, 23. Stanno insieme da due anni. La vita non è stata generosa con loro, ma hanno voglia di costruire un futuro insieme. Al momento Michele sta dalla mamma, ad Assemini, ma non potrà starci ancora per molto; Federica invece trova ospitalità dalle amiche, ha una bimba di 7 anni che ora non può stare con lei. Si arrangiano con lavoretti di pulizie, raccolgono fichi o asparagi a seconda della stagione, Michele sta seguendo un corso per parrucchieri.

«Il problema è la residenza», spiega Federica: «Non ho diritto a nessun aiuto dai Servizi sociali di Cagliari, dove risulto residente con la mia famiglia, ma non vivo più con loro. Ho fatto richiesta per spostarla ma finché non trovo un altro posto questo cambiamento non posso farlo».

A Michele pesa dipendere dalla mamma, vorrebbe rendersi autonomo: «Ma anche per una casa piccolissima – afferma – servono i soldi per la caparra e almeno due mensilità anticipate. E noi certi giorni non abbiamo proprio i soldi per mangiare».

Gli unici aiuti arrivano dalla Caritas: una busta di spesa al mese, e basta appena per una settimana. Federica e Michele hanno fatto un appello sui social: cercano casa ad Assemini, ma sono pronti ad arrangiarsi anche in un camper. Hanno ricevuto una proposta di lavoro: a breve faranno il colloquio e sperano che almeno uno dei due venga assunto.

