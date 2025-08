«Aiutami mamma», truffata una pensionata 

Hanno raggirato una pensionata di Selargius spacciandosi per uno dei suoi figli e convincendola, tramite messaggi, a versare 2.300 euro su una carta prepagata. A contattarla sarebbero state due donne, individuate dopo una accurata indagine dai carabinieri della stazione di Selargius, ai quali la vittima si era rivolta dopo aver scoperto di essere stata truffata. Sotto accusa sono finite una 40enne e una 29enne residenti nel sud Italia, ora denunciate a piede libero con l’accusa di truffa. Presto le indagate dovranno presentarsi di fronte a magistrato al quale gli investigatori hanno ieri inviato un dettagliato rapporto sulla vicenda.

L’ennesima truffa ai danni di persone anziane è stata così consumata nonostante gli appelli delle forze dell’ordine che invitano a diffidare di chi non conoscono. L’indagine è scattata dopo la denuncia presentata ai carabinieri dalla vittima non appena scoperto il raggiro. Tutto sarebbe accaduto a dicembre dello scorso anno, quando la pensionata di Selargius era stata contattata al telefono via messaggio da qualcuno che si era spacciato per il figlio. A quel punto sarebbero entrate in azione le due donne del sud Italia che, dimostrandosi molto convincenti, erano riuscite a convincerla ad effettuare un versamento di 2.300 euro su una carta prepagata per delle cure mediche.

Le indagini hanno consentito agli inquirenti di ricostruire l’accaduto, sino ad a identificare le presunte autrici della truffa, ora denunciate con rapporto finale alla Procura della Repubblica di Cagliari.

