Aiuole trasformate in cestini dei rifiuti 

Il nome è di quelli difficili. Si chiamano formelle quella sorta di aiuole-vaso, distribuite in diverse zone della città. Alcune di queste sono in via Trieste dove qualcuno le ha anche decorate disegnandovi sopra occhietti e animaletti. Tutto bello, peccato però che non contengano fiori e piante, come in teoria dovrebbe essere, ma erbacce che a poco servono. Lo stesso che accade anche in altre zone della città.

Per questo adesso i residenti chiedono a gran voce che vengano ripulite e abbellite in modo da ridare un’immagine di decoro alle strade della città.

Purtroppo sono molte le zone dove le formelle o le aiuole non sono utilizzate per il loro scopo. È il caso ad esempio anche di via Marconi dove erano state riempite con una sorta di ghiaia per evitare la crescita delle erbacce ma poi sono rimaste vuote.

Stessa cosa succede anche in via Volta: qui tempo fa erano stati tagliati gli alberi perché pericolanti per via dell’azione del cerambice della quercia, un coleottero che scava gallerie minando la stabilità della pianta, ma non erano mai stati sostituiti con altre piante. Piante che sono invece arrivate in altre zone.

Proteste anche in piazza Santa Maria dove sono stati sistemati alberelli rinsecchiti che non hanno mai fiorito. Ma che, come hanno affermato sarcastici gli abitanti della zona, «sono pronti per fare il fuoco». (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA