«Aiuole e parcheggi, via Gramsci dimenticata» 

Aiuole strabordanti, vegetazione stile giungla, attraversamenti pedonali disastrati. Via Gramsci, la strada un tempo considerata la più importante della città, merita maggiore attenzione. Lo sostiene in una mozione la consigliera di opposizione FI Daniela Garau, dopo una ricognizione pochi giorni fa in particolare nel tratto alto del viale che. Se non fosse che ci sono aspetti che stridono fortemente: «La vegetazione e le siepi - afferma - sono cresciute a tal punto da formare una barriera che oscura i negozi sia per chi transito in auto che a piedi: i marciapiedi risultano soffocati».

Nella mozione la consigliera suggerisce «un intervento di sagomatura e contenimento del verde per restituire visibilità alle vetrine». Resta invece un tabù, un mistero insondabile da 12 anni, la mancata sistemazione dei tozzetti disastrati nell'attraversamento pedonale fra via Gramsci e via Slovenia: si sono succeduti Giunte, dirigenti, appalti, ma lo sconcio è ancora lì.

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