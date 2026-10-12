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Carbonia
13 ottobre 2026 alle 00:11

Aiuole distrutte in via della Libertà a Bacu Abis 

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Servirebbe più decoro nella frazione di Bacu Abis, anche partendo dalle piccole cose, come le aiuole di una strada dove troppo spesso a nulla vale l’impegno dei residenti. Sono tante le emergenze nella città di Carbonia e nelle sue frazioni, ma chi abita nei rioni periferici sa bene che anche i piccoli dettagli possono fare la differenza con un minimo sforzo. Un esempio sono le aiuole di via Libertà, una delle vie di Bacu Abis dove, tempo fa, avevano fatto tappa anche alcuni consiglieri comunali promettendo impegno per garantire il decoro. Tra i residenti c’era e c’è chi prova a dare il proprio contributo, estirpando le erbacce e piantando fiori e piante, ma poi gli incivili, forti dell’assenza di controlli e nel disprezzo delle regole, continuano a rendere vano ogni impegno. C’è chi parcheggia passando senza problemi sulle aiuole e chi utilizza addirittura il fuoco per completare l’opera di distruzione. Comportamenti che vanificano ogni forma di impegno civico. (s. p.)

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