Aisi, Meloni cambia il direttore 

Cambio al vertice dell’Aisi, occupato da 8 anni - un record - dal generale Mario Parente, più volte prorogato da governi di diverso orientamento. La scelta dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni è caduta su Bruno Valensise, che svolgeva il ruolo di vicedirettore del Dis (dipartimento informazioni per la sicurezza). Gli toccherà un compito complesso, con la presidenza italiana del G7 ed i conflitti in corso, dall’Ucraina a Gaza, che hanno pesanti ricadute sulla sicurezza nazionale e sul rischio terrorismo. L’altro nome in lizza era quello di uno dei due vicedirettori dell’agenzia per la sicurezza interna, Giuseppe Del Deo, generale dell’Esercito, per anni a capo del reparto economico-finanziario. Il governo ha scelto Bruno Valensise (si insedierà il 19 aprile), figura sicuramente gradita al sottosegretario Mantovano, col quale condivide la formazione giuridica. La quadra sul nome giusto è stata trovata nella maggioranza - tra FdI, Lega e Fi - dove ognuno ha di solito il proprio cavallo in corsa.

RIPRODUZIONE RISERVATA