Airidea chiama Fenosu: posso atterrare? 

Genova chiama, Oristano risponde. Sullo scalo di Fenosu piomba l’attenzione di Airidea, una nuova compagnia con hub nel capoluogo ligure che dovrebbe inaugurare i primi voli a marzo.

L’obiettivo è «collegare le principali città del Nord Ovest e Nord Est con voli diretti quotidiani», si precisa nel sito ufficiale della compagnia. Ma non solo, le tratte comprenderebbero anche gli scali di Olbia e appunto Fenosu (che ancora però non ha la concessione per l’aviazione generale).

«È solo una delle tante opportunità, dei tanti collegamenti che si potranno attivare una volta che l'aeroporto sarà aperto. Attenzione, sempre in regime di aviazione generale, non collegamenti di linea, che implicherebbero una licenza ben diversa», precisa subito l’amministratore delegato di Sogeaor, Riccardo Faticoni.

La compagnia

Le intenzioni di Airidea, che dovrebbe presentare ufficialmente nel giro di dieci giorni il piano tariffe per poi aprire le prenotazioni, sono quelle di avviare i primi voli a marzo. L'obiettivo è «offrire prezzi competitivi» che possano attrarre sia l'utenza business («grazie alla puntualità e ai voli quotidiani») sia quella turistica, «interessata a raggiungere la Sardegna in meno di un'ora».

La flotta dovrebbe essere composta da Bae Jetstream 32, aerei bimotore che atterrano anche su piste corte (come nel caso di Fenosu appunto) che trasportano fino a 18 passeggeri. Il cuore è Genova che verrà collegato con altri 11 scali.

Il commento

«È un segnale incoraggiante che anche piccole compagnie nascenti ci prendano in considerazione, vuol dire che l'aeroporto e la sua posizione centrale hanno un certo appeal – commenta Riccardo Faticoni – Per il momento c’è stato un contatto telefonico con il direttore generale di Airidea, che conosco da diverso tempo, e di un’ipotesi di poter atterrare a Fenosu».

Scalo oristanese che continua ad attendere il via libera di Enac per avere la concessione e aprire per l’aviazione generale. «Proprio in questi giorni è stato compiuto un altro passettino avanti verso la riapertura dell'aeroporto: c'è stato un audit da parte dell'Enac che ha constatato che tutti i rilievi fatti in passato sono stati tutti chiusi. Adesso dovremo ancora fare dei minimi interventi prima di poter cancellare il “notam” di chiusura», conclude l’amministratore unico di Sogeaor. ( m. g. )

