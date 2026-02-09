VaiOnline
Oristano.
10 febbraio 2026 alle 00:48

Airidea a Fenosu? La politica si divide 

Solinas e Cau (centrosinistra): nessun fondamento. Cera e Marras (centrodestra): ben venga 

L’ipotesi c’è, i tempi forse meno. La notizia dei contatti avviati dalla compagnia Airidea per possibili collegamenti aerei tra Genova, Oristano e Olbia riaccende il dibattito sull’aeroporto di Fenosu. Ma l’idea di voli già a partire da marzo si scontra subito con un dato difficilmente aggirabile: lo scalo non dispone ancora della concessione Enac, passaggio indispensabile prima di qualsiasi operatività. Da qui una raffica di prese di posizione politiche, tutte diverse, senza una linea comune.

«No a false illusioni»

Dai banchi della maggioranza regionale frena Salvatore Cau (Orizzonte Comune): «Non dobbiamo creare false illusioni sulla riattivazione di Fenosu come scalo passeggeri. Il rischio è investire risorse pubbliche in una cattedrale nel deserto». Cau distingue i piani: «Bene fare fronte comune sulla scuola di volo», mentre sull’attività commerciale invita a non forzare i tempi. Piuttosto, guarda a una possibile vocazione alternativa dello scalo, come piattaforma per i voli merci. Ancora più netto Antonio Solinas (Pd), che definisce la notizia «priva di fondamento. Prima di pensare a far atterrare aerei bisogna completare passaggi fondamentali, a partire dalla concessione». Solinas torna anche sulle scelte del passato: «L’errore più grande è stato cedere le quote degli Enti pubblici. Oggi si parla di un possibile rientro delle istituzioni, ma dopo nove anni la fiducia nella società di gestione è inevitabilmente calata».

«Interessante»

Dall’opposizione, Emanuele Cera (Fratelli d’Italia) non chiude la porta, ma mette in fila le criticità: «L’opportunità può essere interessante, ma senza i necessari investimenti infrastrutturali non è praticabile». Cera segnala una contraddizione: «Non si capisce come si possa parlare di rilancio quando il piano regionale dei trasporti ignora Fenosu». Il documento, ribatte però Antonio Solinas, è atteso a breve in commissione, dove «cercheremo di apportare alcune modifiche per dare un ruolo al porto e all’aeroporto di Oristano».

Per Cera è comunque necessario un confronto con l’attuale detentore delle quote di maggioranza «affinché si lavori per riportare nuovi soci, compresi quelli che nel frattempo hanno scelto altri scali (vedi Tortolì) per i loro investimenti».

Risorsa strategica

Di segno opposto la posizione di Forza Italia. Alfonso Marras difende Fenosu come risorsa strategica per l’Oristanese e per l’intera Sardegna: una porta di accesso capace di ridurre l’isolamento geografico, sostenere turismo, imprese e occupazione e garantire il diritto alla mobilità.

Lo scalo, secondo Marras, è essenziale anche in caso di emergenze e protezione civile. «Investire su Fenosu – è la sintesi – significa credere in una Sardegna più connessa e competitiva. Ben venga ogni iniziativa che possa portare alla riapertura».

Il presidente della Provincia, Paolo Pireddu, invita «ad una riflessione condivisa a tutti i livelli istituzionali. Il futuro dell’aeroporto e i suoi possibili utilizzi dipenderanno infatti dalla capacità dei soggetti privati di investire, rendendo l’opera economicamente sostenibile e in grado di produrre risultati concreti, indispensabili per sostenere la crescita e lo sviluppo del territorio».

I dubbi

Tra entusiasmo e cautela si colloca la Cisl che riconosce il valore baricentrico dell’aeroporto, ma esprime «dubbi sui tempi e sulla reale capacità di cogliere l’opportunità. Fenosu potrebbe diventare un hub di secondo livello, le potenzialità non mancano, ma l’ipotesi di far atterrare aerei a marzo appare improbabile», conclude il segretario provinciale, Alessandro Perdisci.

