Airc, domani una serata enogastronomica  per contribuire a finanziare la ricerca sul cancro 

Una serata enogastronomica per sostenere la ricerca sul cancro. L’ha organizzata il comitato Sardegna della Fondazione Airc. L’iniziativa è in programma domani alle 20,30 all’Enoteca cagliaritana, in via Rovereto 8.

Airc investe oltre 143 milioni di euro per trasformare la ricerca sul cancro in cure, sostenendo il lavoro di circa 6mila ricercatori attivi in 102 istituti italiani, 695 progetti di ricerca, 93 borse di studio, 15 programmi speciali. Di fatto Fondazione Airc è il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia.

Per la Sardegna sono stati deliberati 273mila euro per il sostegno di 4 progetti di ricerca attivi alle Università di Cagliari e Sassari. La prenotazione è obbligatoria (070655611 e 070/664172).

