Aiodda, guerra per la tomba megalitica 

«La tomba megalitica di Aiodda è di Nuragus». Parola del sindaco Giovanni Daga. Quasi una dichiarazione di guerra agli occhi di Rita Aida Porru, prima cittadina di Nurallao: «Da sempre appartiene alla nostra comunità, la strada di accesso ricade nel nostro territorio, i proprietari dei terreni sono nostri compaesani, Nuragus ha praticamente soltanto uno strapiombo, non il monumento archeologico».

Il progetto

Guai a pensare che si tratti della solita guerra di campanile: l’argomento è così sentito in questo angolo del Sarcidano che la disputa è stata capace di bloccare per mesi un progetto di valorizzazione turistica da 200mila euro. Esattamente l’Archeo Geotour, promosso dal Comune di Gergei, che si propone di attirare visitatore in tutti i paesi della Comunità montana (Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo e Villanovatulo). In che modo? Attraverso un gioco e una app in cui sono segnati tre siti di interesse culturale, paesaggistico e storico per ogni paese che il turista deve raggiungere in questo viaggio mettendo una sorta di bandierina digitale.

L’intoppo

E proprio a questo punto del progetto, in odore di finanziamento da parte del Gal, che l’Archeo Geotur da gioco virtuale è diventato teatro di scontro reale: sia Nurallao, sia Nuragus hanno evidenziato la necessità di valorizzare lo stesso sito, la tomba di Aiodda. Sono stati i progettisti della applicazione per telefonini a contattare il sindaco di Gergei, capofila dell’iniziativa: «Dobbiamo conteggiarlo per Nuragus o come Nurallao? Se non risolviamo il problema non possiamo andare avanti».