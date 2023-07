Aids, una mappa  per la prevenzione 

Una vera e propria mappatura della città e dei luoghi in cui sono resi disponibili gratuitamente materiale informativo e profilattici forniti da LILA per chiunque vorrà prenderli. È la nuova campagna di Lega italiana per la lotta all’Aids di Cagliari, con la collaborazione di alcune realtà cagliaritane sensibili al tema della prevenzione e dell’informazione sul virus HIV e le altre IST (infezioni sessualmente trasmissibili).

Locali, ristoranti, caffetterie e pub, tutti uniti dalla stessa sensibilità nei confronti della prevenzione e che hanno accolto molto favorevolmente la proposta. «Siamo entusiasti di questa collaborazione», dice Brunella Mocci, presidente di Lila Cagliari, «che ci permette di avvicinare tante persone diverse e offrir loro informazioni chiare attraverso i nostri materiali. Offriamo anche cose concrete come il profilattico. Sulla mappa abbiamo elencati anche i centri clinici che sul territorio si occupano di HIV e altre IST, e pensiamo possano risultare utili anche ai turisti che si trovano a Cagliari in vacanza, che possono avere un problema di salute sessuale e ad agosto non avrebbero molta facilità a reperire informazioni».

La prevenzione è un’arma potentissima ma scarsamente riconosciuta e poco praticata dalle istituzioni. LILA Cagliari crede che si debba fare tutto il possibile per impedire nuove infezioni, proponendo percorsi informativi chiari e costanti nel tempo e rendendo accessibili i profilattici gratuitamente. La campagna viaggerà attraverso manifesti e sui social per tutta l’estate. L’’iniziativa sarà presentata stasera alle 20 nei due dei locali aderenti Rainbow cafè e Is Fradilis in via Torino.

