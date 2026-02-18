Aidomaggiore, Ghilarza e Fordongianus  fanno i conti con i danni 

Nell’Alto Oristanese il maltempo ha lasciato danni ingenti. Ad Aidomaggiore impossibile accedere ai cimiteri e i tempi perché la situazione si sblocchi sembrano lunghi. Nel vecchio camposanto sono caduti quattro alberi su muro di cinta e alcune tombe. «Abbiamo dichiarato lo stato di calamità e messo in moto la macchina burocratica con l’assicurazione. Nel 2023 erano trascorsi sei mesi prima di poter riaprire», spiega il sindaco, Antonio Virdis. Il nuovo è irraggiungibile a causa di una frana lungo la strada di accesso che rimarrà chiusa sino alla messa in sicurezza. «Stanno preparando il progetto e poi si chiederanno le risorse alla Regione. Faremo un’ordinanza per consentire l’accesso al carro funebre», conclude Virdis.

A Ghilarza sono una cinquantina gli alberi crollati. «I più nella zona del rimboschimento e nell’area cani: sarà necessario rivedere quel progetto perché occorre ripiantumare per evitare che gli alberi rimasti possano cadere», spiega il sindaco, Stefano Licheri. Riaperto il cimitero, restano da rimuovere i grossi pini caduti sulla copertura dei loculi realizzati negli anni Sessanta. Danneggiati i gazebo nel parco della ludoteca, distrutta la recinzione alle scuole mentre al canile si lavora per riparare le strutture. A Fordongianus dichiarato lo stato di calamità. «Il 12 e 13 febbraio a causa dello straripamento del Tirso sono state danneggiate le infrastrutture di collegamento al parco delle antiche terme e delle strutture del Comune», si legge nella delibera dell’esecutivo Pischedda.

