Aidda, Dalia Kaddari  premiata dalle donne  che fanno impresa 

Chi meglio di un’atleta abituata a realizzare grandi impresa poteva ricevere l’apprezzamento delle donne che fanno impresa? C’è anche questo gioco di parole (che nasconde però una solida realtà) nella motivazione che ha fatto convogliare su Dalia Kaddari l’interesse dell’Aidda Sardegna, che ieri (nella sala consiliare del Comune di Cagliari) ha scelto lei come destinataria del premio annuale. «Alla diciottesima edizione, dopo aver scelto donne di ogni categoria», ha detto la presidente Lucina Cellino, «abbiamo pensato che fosse giunto il momento di premiare una sportiva. lei si è distinta e affermata con impegno nello sport trasferendo un messaggio positivo ai giovani: con la passione e il lavoro incessante, i risultati arrivano».

La soddisfazione

Dalia, 22 anni, elegante come quando esce dai blocchi e inizia il suo sfrecciante inno alla compostezza del gesto della corsa, ha mostrato un apprezzamento che rasentava l’emozione: «Se sono qui devo ringraziare soprattutto il mio allenatore Fabrizio Fanni che mi ha guidato in questi dieci anni». Poi ha ricordato la sua carriera: «Ciò che mi emoziona è sempre l’ultimo successo, perciò cito il quarto posto mondiale con la staffetta», ha proseguito la quartese, campionessa d’Europa Under 23 sui 200 e bronzo agli Europei assoluti con la 4x100. «L’anno prossimo ci sono grandi impegni: l’Olimpiade a Parigi, i Mondiali di staffetta alle Bahamas, gli Europei a Roma, spero possiate sostenermi, almeno in tv». Alla cerimonia hanno fatto gli onori di casa l’assessora comunale allo Sport di Cagliari, Fioremma Landucci e il presidente del Consiglio, Edoardo Tocco. ( c.a.m. )

