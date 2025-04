Aias, nuove accuse: dalla bancarotta all’autoriciclaggio 

Non solo peculato, truffa, frode in pubbliche forniture, falso in atto pubblico e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Da ieri alle numerose contestazioni mosse, a vari titolo, dalla Procura nei confronti dei vertici dell’Aias si sono aggiunte anche la bancarotta e l’autoriciclaggio. Il colpo di scena è arrivato davanti al gup del Tribunale di Cagliari, Giuseppe Pintori, che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Andrea Vacca al termine dell’indagine sulle quattro società: Aias, Fondazione Randazzo, Aias Sardegna e Seencta. Nel febbraio 2023 il gruppo era stato autorizzato dal Tribunale al concordato preventivo, dopo un rigido controllo dei bilanci da parte dei giudici. Il gup Pintori ieri ha ammesso quasi 200 parti civili, accogliendo pressoché tutte le richieste di costituzione formalizzate in udienza. Sotto accusa ci sono i fratelli Vittorio, Anna Paola e Alessandra Randazzo, difesi dagli avvocati Leonardo Filippi, Andrea Chelo, Giovanni Trimarchi, Massimo Delogu e Andrea Pogliani. Gran parte delle parti civili sono invece assistite dai legali Salvatore Casula (che ne rappresenta circa 110) e Georgia Demurtas. Sui tre imputati pende ora dunque anche l’ipotesi di bancarotta e autoriciclaggio sino al 16 febbraio 2023: in pratica, secondo l’accusa, avrebbero anche aggravato lo stato di insolvenza del gruppo sino al concordato preventivo. Tesi contestate dalle difese: le nuove imputazioni – replicano – sarebbero ipotesi alternative di analoghi fatti (visti prima come peculato, poi come autoriciclaggio), mentre i bilanci sarebbero già stati analizzati dai giudici fallimentari e da un altro pm nella lunga procedura sfociata col concordato preventivo.

