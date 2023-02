Aias, chiesto il processo per epidemia 

Il 27 febbraio, salvo imprevisti, il giudice Michele Contini deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio per epidemia colposa formulata dal pm Daniele Caria nei confronti della presidente dell’Aias, Anna Paola Randazzo, e della direttrice sanitaria della struttura di Decimo, Marita Teresa Orano. Nell’udienza di ieri il pubblico ministero Rossana Allieri ha ribadito che, ad avviso della Procura, non sarebbe stato gestito in modo adeguato il complesso sanitario di Decimomannu, dopo la comparsa dei primi due casi di coronavirus nel novembre 2020. Una colpa che avrebbe contribuito a diffondere i contagi tra dipendenti e pazienti.

Chiusa l’inchiesta dei carabinieri del Nas, il pm ha sollecitato il rinvio a giudizio, ribadito anche ieri nel corso dell’udienza preliminare. Nel dettaglio la Procura contesta che non sarebbe stata predisposta la struttura sanitaria alla gestione dei casi, isolando i pazienti con sospetta positività ed evitando occasioni di contatto, almeno fino al 20 novembre 2020. Di diverso avviso gli avvocati della difesa, Massimo Delogu e Roberto Nati, che hanno ribadito con forza come nessuna colpa possa essere mossa alla presidente e alla direttrice sanitaria dell’Aias. Il 27 febbraio sono previste le repliche e la decisione del giudice.

