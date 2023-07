Ai volontari le case dei clan 

Da covi della criminalità a case di accoglienza dove ospitare persone in difficoltà. L’elenco dei beni confiscati e acquisiti - o in fase di acquisizione - al patrimonio comunale si allunga: gli ultimi sono i tre appartamenti di via Novaro, attualmente in mano all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per i quali il Comune ha già trasmesso l’interesse ad acquisirli per finalità sociali.

Un lungo elenco

La mappa dei beni sequestrati alla criminalità è lunga. E parte da quelli storici, con lo stabile acquisito nel 2010 in via dei Lecci, nella località Is Meris: un terreno con una villa su due piani che da anni ospita donne in difficoltà: 169 metri quadrati gestiti dalla Caritas San Saturnino che dà accoglienza a rifugiati e richiedenti asilo politico. Un anno dopo l’ingresso nel patrimonio comunale di un immobile in via Irlanda, trasformato in centro antiviolenza gestito dall’associazione Donna Ceteris, accanto ad un altro appartamento - sempre in via Irlanda - già intestato al Municipio ma non ancora utilizzabile per finalità comunali. Nella lista c’è anche la villa, con terreno, di via San Giovanni - in località Scoa Moentis - rinata come casa di accoglienza per donne maltrattate con minori, e per padri separati con figli a carico e impossibilitati al proprio sostentamento per motivi economici. Il verbale di consegna al Comune risale al 2013, e da anni viene gestita dal centro di accoglienza San Vincenzo.

Verso l’assegnazione

Nell’elenco ci sono anche altri quattro beni - fra immobili e terreni - in fase di assegnazione al Comune a seguito di confisca. Un terreno si trova in località Sa Funtanedda, l’altro in via Platamona, entrambi in attesa di decreto da parte dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità e destinati all’allestimento di orti urbani. In fase di verifica l’acquisizione di un immobile in via dei Gigli di 90 metri quadrati con cortile, da destinare come edilizia sociale. Stessa destinazione per i tre appartamenti di via Novaro, al centro di una recente delibera di Giunta dove il Comune ha manifestato l’interesse di acquisizione. «Una scelta che va sempre in quella direzione, utilizzare questi spazi per finalità sociali», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna. Il progetto per farli rinascere come polo dell’housing sociale è pronto, stilato dall’assessorato alle Politiche sociali: sarà un centro di accoglienza con l’obiettivo di garantire un tetto a chi come casa ha la strada.

L’obiettivo

In prima linea l’assessorato alle Politiche sociali. «L’amministrazione già da anni ha messo a disposizione della comunità diversi beni immobiliari confiscati alle organizzazioni criminali», ricorda l’assessore Marco Camboni. «Si è così riusciti a sviluppare diverse attività di carattere sociale».

