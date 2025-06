Ai turisti piace sposarsi al Poetto 

Castello di San Michele, terrazza del Bastione di Saint Remy, Antico Palazzo di Città, Lazzaretto di Sant’Elia, Giardini Pubblici, parco dell’Ex Vetreria, Il Ghetto, Spiaggia del Poetto (con undici postazioni) e i privati Palazzo Doglio, Convento di San Giuseppe e lo stabilimento Il Lido. A Cagliari i luoghi dove celebrare i matrimoni “fuori dal Comune” sono numerosi. C’è solo l’imbarazzo della scelta per un fenomeno che sta crescendo esponenzialmente di anno in anno. A voler pronunciare il fatidico “sì” avendo come sfondo un paesaggio mozzafiato o carico di storia tanti giovani stranieri e coppie cagliaritane che, evitando Palazzo Bacaredda, possono concentrare cerimonia e ricevimento in un unico posto. Risparmiando così agli invitati spostamenti complicati e contribuendo a incrementare il mercato dei wedding planner.

Un mare di sì

Maurizio Ciaccio, storico promotore di sfilate di moda e bellezza, ha allargato gli orizzonti dedicandosi all’organizzazione di matrimoni. «Il fenomeno è certamente in crescita. Le coppie straniere scelgono quasi esclusivamente la spiaggia del Poetto. Difficile non rimanere incantati dallo scenario romantico del tramonto sul Golfo degli Angeli e della Sella del Diavolo». Il lavoro non manca. «Sabato scorso, di fronte alla consigliera comunale Alessandra Zedda, si sono sposati due giovani tedeschi, lei di origine sarda». I cagliaritani? «Per noi, che ne godiamo tutti i giorni, il Poetto ha un valore diverso, normalmente le coppie di casa nostra scelgono luoghi più classici».

La replica

Per la wedding planner Nicoletta Pirrello celebrare matrimoni civili fuori dalla “casa comunale” è la scelta giusta. «Certamente la più comoda. Il matrimonio, in alcuni casi, si celebra nello stesso luogo in cui si tiene il ricevimento nuziale. Per me che mi occupo dell’organizzazione è più semplice, evitando faticosi spostamenti». Il “sì” lontano da Palazzo Bacaredda piace sempre di più. «Molti si sposano nel Comune di via Roma e dopo organizzano la “replica”, una festa per gli amici con la ripetizione della formula matrimoniale».

L’indotto

Il boom dei matrimoni in spiaggia, negli alberghi autorizzati o nei luoghi storici del capoluogo è da collegare a giovani stranieri (anche in questo caso le compagnie aeree low cost hanno la loro importanza), soprattutto inglesi, russi, argentini, francesi, svedesi, turchi, messicani e brasiliani, quasi sempre partner di cagliaritani. L’indotto è un aspetto importante dei matrimoni celebrati lontano dal Municipio. Wedding planner, abiti, fiori, sale ricevimenti, parrucchieri, truccatori, catering, intrattenimento musicale, fotografi, videomaker, tour tra i monumenti con guida turistica privata, il ritorno economico per la città è sostanzioso. Anche perché chi si sposa in città decide di organizzare qui il viaggio di nozze. Un passaparola utile per la promozione della città. Senza considerare le entrate dirette per il Comune: per italiani e stranieri di cui almeno uno residente il costo è di 800 euro; se neanche un coniuge è residente la spesa è di 1.200 euro.

Il sindaco

Parenti e amici invitati diventano poi a loro volta turisti che tornano in vacanza a Cagliari. «Fa piacere che sempre più coppie, non soltanto residenti, scelgano Cagliari per sposarsi o unirsi civilmente», afferma il sindaco Massimo Zedda. «Una vetrina anche a livello internazionale per la città e un’opportunità per gli operatori e tutti i lavoratori del settore».

