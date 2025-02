Ai “tricolori” quarti Meloni e Demontis 

Eugenio Meloni e Andrea Demontis sono quarti ai Campionati italiani assoluti Indoor di atletica ad Ancona. Il pomeriggio dei sardi inizia con l’altista dei Carabinieri, ex campione tricolore: ha il quinto accredito punta al podio. Per lui tre salti validi al primo colpo con l’ingresso a 2,11 poi 2,15 e 2,19. A tradirlo è il 2,23 con cui avrebbe potuto siglare il personale indoor e conquistare il bronzo. Si deve accontentare del 4° posto ex aequo con Marco Fassinotti (Aeronautica).

Esaltante la prova della Promessa Demontis (Cus Cagliari), al secondo tricolore Assoluto Indoor. Nella pedana dell’asta dimostra di sentirsi a proprio agio anche quando dopo l’ingresso a 4,80, due nulli a 5 metri lo tengono col fiato sospeso. La tensione viene smorzata al terzo, felice tentativo. Poco dopo passa anche i 5,15, con cui sigla il nuovo record sardo indoor (aveva già la stessa misura all’aperto) ed è quarto, tra i grandi. Nella prima giornata, Federico Fortunato (Fiamme Gialle) batte il primato mondiale dei 5 km di marcia indoor con 17’55”65. Oggi spazio ad altri quattro sardi.

Intanto a Padova, Andrea Cammilleri (Sulcis Carbonia) firma la miglior prestazione italiana Cadetti sui 60hs con 7”89, limando altri due centesimi, al proprio crono.

