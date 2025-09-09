Ai “tricolori” per Singoli Cassitta e Cao sono campioni 

Nell’ ultimo appuntamento federale dei Campionati italiani, questa volta in Singolo, sul Lago di Garda, tra i 500 partecipanti gli atleti sardi hanno fatto una gran bella figura, con due medaglie d’oro. Nella classe Ilca 6 per l’olbiese Nicolò Cassitta (YC Olbia) che conferma il titolo e il suo ottimo livello. Nella classe Techno 293 per Francesco Cao del Windsurfing Club Cagliari che ha dominato la classifica dal primo giorno. Ottimo secondo posto per Pierluigi Caproni, cagliaritano della Lega Navale Italiana sezione di Cagliari, nella classe olimpica IqFoil, dove un altro sardo Claudio Capitta (Wc Cagliari) è settimo assoluto, ma primo Under 15. Sempre in prospettiva futura, bronzo per Alessandra Porcu, classe 2013, del Circolo Nautico Arzachena nella Techno293 Under 13 femminile.
«Sono molto soddisfatto dei risultati dei ragazzi a cui vanno i miei complimenti», esulta il presidente della terza zona, Corrado Fara, «segno del bel movimento che anima i nostri circoli velici».
