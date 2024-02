Ai “tricolori” indoor, salta fuori Meloni Bell’argento nell’alto per il cagliaritano 

La rincorsa non è stata perfetta, ma lunga è disperata. Per saltare 2,20 e diventare vicecampione italiano indoor di salto in alto ad Ancona, Eugenio Meloni è partito addirittura da novembre, quando si è strappato un polpaccio. Il ventinovenne cagliaritano dei Carabinieri, figlio d’arte e cresciuto nel Cus Cagliari, non si è perso d’animo. Ha ripreso a corricchiare a Natale e a saltellare a gennaio, nel ritiro in Sudafrica con il suo allenatore Giulio Ciotti. che lo segue da quattro anni.

Per questo va considerato straordinario il suo secondo posto, a 2 centimetri da Marco Fassinotti (Aeronautica). Eppure Eugenio non si accontenta («Sono contento ma mi sono mangiato le mani») guarda avanti. Intanto è salito a un centimetro da quello che resta ancora il proprio primato personale (2,21) in una gara che lo ha visto saltare 2,09, 2,15, 2,18 (al secondo tentativo) e 2,20, prima dei tre errori a 2,22. A 2,20 anche Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), con un errore in più

Lungo storico

Elias Sagheddu è riuscito a centrare la finale del lungo e a partecipare a una gara storica. Merito di Mattia Furlani che ha battuto due volte il primato italiano al coperto (8,31, poi 8,34): nessun Under 20 aveva mai saltato tanto indoor nella storia dell’atletica. Il nuorese della Delogu ha iniziato con 7,03, poi ha piazzato il 7,25 che gli è valso la finale e l’ottavo posto. Ha fatto il proprio dovere anche Oliver Comoli (Atl. Olbia), 13° in 48”51 sui 400 metri.

Oggi, nella seconda giornata, nel peso sarà impegnata la lanciatrice sassarese Elisa Pintus, quest’anno in forza all’Atletica Bracco.

