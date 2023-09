Ai “tricolori” giovanili singoli pilloni è primo tra gli iqifoil 

Freddy Pilloni non delude le aspettative nella prima giornata dei campionati italiani giovanili singoli a Marina di Ravenna. Le tre prove disputate vedono il windsurfista dello Yacht Club Costa Smeralda portare a casa tre secche vittorie nella categoria IQFoil, nonostante sia ancora convalescente dalla brutta influenza presa la scorsa settimana durante i mondiali di Silvaplana. «Per fortuna, ieri nella seconda giornata di regate, non abbiamo potuto gareggiare a causa del vento troppo leggero», ha affermato Freddy. Inoltre, la corrente, abbinata alla brezza poco consistente, è stata un ulteriore problema che ha complicato il regolare svolgimento delle regate per tutte le classi.

Anche nelle Ilca, l'allenatore dello Yacht Club Cannigione, Nicola Capriglione, ha lamentato le condizioni di vento troppo debole e la corrente troppo forte. Al momento, le speranze di buoni piazzamenti si concentrano su Salvatore Falchi, dello Yacht Club Olbia, che è ora sesto nella competitiva flotta degli Ilca 6. Anche Nicolò Cassitta (YCO), pur occupando la quindicesima posizione, ha tutto in regola per fare molto bene. A partire da ogg i, la flotta sarà divisa in due categorie: Gold e Silver. Nella classe Techno il giovanissimo Luca Versace (WC Cagliari) è settimo. Infine, dal campo di regata della classe Optimist, al momento, non sono emerse performance particolarmente positive. Ancora due giorni di competizioni in cui però si temono condizioni meteo non proprio ideali per le regate. Soprattutto per i velisti sardi, più abituati ai venti freschi della Sardegna.

