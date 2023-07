Ai “tricolori” assoluti tocca a Tortu e Kaddari 

Non è andato oltre il settimo posto sui 100 (10”60), ma si è rifatto con gli interessi trascinando la Riccardi Milano al titolo italiano della 4x100 in 39”85. Wanderson Polanco si è preso la scena proprio nell’ultima gara Campionati italiani assoluti di Molfetta che oggi attendono Dalia Kaddari e Filippo Tortu sui 200. Nella terra di Mennea, tra le 17.30 e le 17.45 le “Frecce del Sud” con i Quattro mori cercano titoli e condizione ottimale in vista dei Mondiali di Budapest (19-27 agosto). Nella seconda giornata, sulla pedana del peso alle 18, Elisa Pintus e Pamela Mannias (Cus Cagliari) veterane degli appuntamenti tricolore. Poi, alle 20, Massimiliano Luiu (Fiamme Oro) ed Eugenio Meloni (Carabinieri) cercheranno il miglior risultato nella gara dell’alto.

Allo Stadio Cozzoli, ieri si è sentita l’assenza di Lorenzo Patta. Sui 100 metri un po’ di Sardegna, grazie a Wanderson Polanco, sestese della Riccardi (riserva della staffetta alle ultime Olimpiadi) che è stato quarto nella propria batteria in 10”60 e chiuso poi al settimo posto in 10”65 la finale dominata da Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze, 10”30) sull’altro staffettista azzurro Roberro Rigali.

Ieri in gara c’era anche Sara Zoccheddu (Cus Cagliari) che nel triplo si è forse espressa al di sotto delle proprie possibilità, classificandosi undicesima con la misura di 11,81 metri.

