ai tricolori 4 podi per i master sardi 

Bilancio positivo, ai Campionati Italiani Master, per i tre alfieri del Marabadminton, che nella due-giorni di Misterbianco (Catania) hanno collezionato un titolo e tre podi.

Due bronzi per Francesco Feliziani. Il primo nel singolare Over 55, categoria in cui ha battuto la testa di serie numero uno Edvidio Milani (21-16; 18-21; 21-18) ed è stato poi sconfitto da Hannes Mair (21-17; 18-21; 16-21). Il secondo nel doppio maschile Over 40 in coppia con Simone Murru, dopo aver superato Cati-Gennaro (14-21; 21-18; 16-21) ed essersi arresi con onore (11-21; 12-21) a Ziller e al leggendario Raffehiner, l’italiano più titolato nel badminton.

Nel singolare Over40, invece, Murru out al 1º turno contro Jayakumar Vedagiri (10-21; 21-17; 14-21). Nella Over70, argento per Marino Murgia, secondo nel singolare alle spalle di Roberto Fava, con cui ha poi vinto a tavolino (assenza degli avversari) il titolo nel doppio.

RIPRODUZIONE RISERVATA