Ai Societari sardi un confronto tra generazioni 

Generazioni a confronto ai societari assoluti di atletica leggera che lo scorso fine settimana allo Stadio Scalarba di Macomer hanno visto il Cus Cagliari vincere il suo terzo consecutivo doppio titolo regionale. Un esempio su tutti, e ce ne sarebbero altri: Elisa Marcello e Daniela Lai a confronto nei 200 metri. E non tanto a livello crono-metrico quanto crono-logico, con la velocista asseminese che proprio oggi compie 20 anni e quella cagliaritana che ne ha 47. Praticamente figlia e mamma.

I Master, con la loro presenza costante, hanno praticamente salvato l'atletica negli ultimi anni ma qualcosa bolle in pentola.

Intanto sono aumentate le società che hanno coperto le 14 gare del programma e che entreranno nelle classifiche nazionali. Erano 12 lo scorso anno, sono state 14 quest'anno e sono aumentati i punteggi. Considerando solo le prime quattro classificate maschili e femminili siamo passati da 81113 punti a 83168. Poco? No, considerate le avverse condizioni meteo che quest'anno hanno inciso parecchio sui risultati. Lo scorso anno infatti si gareggiò a Sassari, pista notoriamente molto più agevole. Infine l'età media appare quest'anno più bassa, segno di vivacità dei vivai (vedi Tespiense, Amsicora, Selargius, Campidano su tutti).

Nella classifica femminile il Cus (11844) ha preceduto Ichnos (11208), Amsicora (10079), Shardana (9747), Selargius (9395), Tespiense (8666) e Academy (7246). In quella maschile Cus (11196) su Dorgali (10112), Ichnos (10030), Amsicora (9634), Campidano (8644), Selargius (8596) e Academy (7356).

Dalle altre sedi

Ai Cds della Sicilia il sassarese Gabriele Sulas (Cus Palermo) si è imposto nel lancio del giavellotto con la misura di 54,1 metri. A Busto Arsizio, nei Cds lombardi, Elisa Pintus (Bracco) ha gettato il peso a 14,15 e il disco a 46,17, piazzandosi al secondo posto. A Rieti Davide Piras (Nissolino) ha lanciato il giavellotto a 49,24 metri e Daniele Renolfi (id.) ha saltato in lungo 6,91 metri.



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