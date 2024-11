«Ai signori padroni dico che sfruttare la nostra terra è un gioco al massacro» 

«Una lettera d’amore per la Sardegna e di protesta contro lo sfruttamento della nostra terra». Così, Bandito, nome d’arte di Antonio Meleddu, ha presentato a Radiolina il suo ultimo singolo intitolato “Libera Sa Terra”. La puntata di Sala Prove, il programma condotto da Ruido dedicato ai giovani talenti, è giù un podcast da ascoltare sul sito della prima radio della Sardegna e su Spotify.

«E adesso basta»

«È un brano nato da poco» racconta il cantautore sassarese. «L'ho scritto ispirandomi un po’ all'attivismo di questo tempo, quello contro la speculazione energetica. Il tema principale della canzone è quello di una protesta contro una situazione che la Sardegna sta affrontando, che ritengo sia inaccettabile: lo sfruttamento del territorio per interessi economici è una cosa che mi devasta». Per Bandito, una canzone nata dal cuore: «Uso un tono ironico per rivolgermi ai “signori”, ai “padroni”, che portano avanti questa speculazione dicendo: l’eolico va bene; non siamo contro la transizione energetica, ma va fatta a modo, nel rispetto di un popolo e di una terra».

«La mia lingua»

L’attaccamento alla Sardegna di Bandito arriva sin dai primi anni di vita con filastrocche, poesie, modi di dire, ascoltati e tramandati da genitori molto legati alla cultura isolana. Ora, la passione per la musica e la lingua sarda hanno trovato un punto in comune sui social. Scorrendo le sue pagine tra Tik Tok e Instagram si possono ascoltare i riadattamenti in sardo di canzoni come “La noia” di Angelina Mango (video da quasi cinquecentomila visualizzazioni su Tik Tok), di “Die with a Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars, “Tango” di Tananai, i Pinguini Tattici Nucleari. Una popolarità sui social con risultati più che positivi con oltre 60 mila follower.

Il percorso artistico

L’amore per la musica è iniziato molto presto. Dopo aver preso la sua prima chitarra a dieci anni, «grazie alla professoressa Pirisi che ha spinto a far crescere il “demone” per la musica», e dopo aver scritto la prima canzone a 13 anni, dedicata all’artista americana Ariana Grande, ha proseguito il suo cammino musicale da autodidatta. Poi, le prime esperienze live, con le aperture dei concerti dei Tazenda, degli Psicologi e di Naska.

A Castrocaro

Alcuni dei suoi brani hanno trovato un ottimo riscontro fuori dall’Isola. Con “Romantico Cronico” si è classificato al terzo posto del Festival di Castrocaro nel 2021, aggiudicandosi il premio SIAE per la miglior performance. «È stata una bellissima esperienza. Ero ancora un po’ acerbo, avevo bisogno di trovare un modo per esprimere la mia musica in modo più ordinato, ma ho sempre scritto tante canzoni e ho provato tanti generi musicali». Tra le altre esperienze, la partecipazione al programma tv “Performer Cup” su Rai2, dove ha rappresentato la Sardegna con la canzone “Nonostante Tutto”. Tra i suoi singoli più ascoltati c’è “Miracolo”, oltre 43 mila ascolti su Spotify, “Look in the Sky Mom”, “Se non è indie fa lo stesso” e “Sbirri”, proposti dal vivo durante il programma e “Dopo i vent’anni”.

E ora si studia

La sua prossima tappa del viaggio lo porterà a Milano per studiare al Conservatorio: «Sarà una esperienza più grande di quella che immagino».

