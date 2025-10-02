«Ai sardi non importa della decadenza» 

La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata sul caso decadenza. Ma il livello di attesa che si è generato attorno a questa decisione è eccessivo perché – è il punto di vista della governatrice Alessandra Todde – «la Consulta si esprimerà sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione, e la mia posizione personale non c’entra». Questo, ha sottolineato ieri a margine della seduta della commissione speciale per la legge statutaria, «lo dico forte e chiaro: la Corte si limita a delineare le attribuzioni della Sardegna e dello Stato. Diverso, invece, sarà il percorso che verrà fatto all’interno dei tribunali». In pratica, se esiste qualche motivo per cui essere preoccupati, è da legare all’udienza programmata per il 7 novembre in Corte d’Appello. Qui si decide sul ricorso della Regione contro la sentenza del tribunale che in primo grado ha confermato i contenuti dell’ordinanza ingiunzione da cui tutto ha avuto inizio. Ovviamente, se i giudici della Consulta si esprimessero per l’ammissibilità del conflitto sollevato dalla Sardegna, tutti in maggioranza sarebbero molto contenti. Ma nessuno, anche nell’entourage della governatrice, si fa illusioni.

Pieni poteri

In ogni caso, ha dichiarato ieri la presidente, «questa legislatura sta lavorando nel pieno dei suoi poteri e con un Consiglio regionale che collabora e porta avanti un’azione legislativa, penso al ruolo che dovremo svolgere assieme in occasione della prossima Finanziaria, penso a tutto ciò che portiamo avanti sui temi della sanità, dei trasporti, del comparto unico. Temi che interessano ai sardi, ai quali invece non importa della decadenza, un tema di discussione più legato ai palazzi che non alle persone comuni».

Audizione

In audizione Alessandra Todde ha incentrato il suo intervento sulla legge statutaria e sulle norme di attuazione. «Abbiamo uno Statuto che sicuramente ha necessità di essere rivisto, ma allo stesso tempo ci sono dei principi cardine che vengono continuamente messi in discussione (dal governo, ndr) con il tema delle grandi riforme del Paese», ha argomentato, «questo chiaramente sta causando problemi, sull'energia e la concessione idroelettrica o sulle cave e le miniere che erano la nostra competenza primaria, quindi sempre di più è necessario far sentire una voce unitaria di tutti coloro che a tutti i livelli rappresentano la Regione». Sulla legge statutaria, ha annunciato, «la Giunta farà una proposta che poi sarà discussa in commissione». Sulla forma di governo, Todde ha rimarcato la necessità «di rivederla soprattutto per quanto riguarda le deleghe».

Interventi

Ha aperto i lavori della commissione il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini: «Vogliamo scrivere insieme la nuova legge Statutaria per il popolo sardo». Il capogruppo del Pd, Roberto Deriu, ha insistito sull’importanza dell’ascolto e sulla necessità di garantire il coinvolgimento della società sarda nel processo delle riforme. Riguardo alla forma di governo, Deriu si è detto a favore dell’elezione diretta del presidente della Regione ed ha introdotto il tema della relazione tra governo regionale e burocrazia. A favore dell’elezione diretta, anche il capogruppo di FdI, Paolo Truzzu, che ha però ribadito l’opportunità di un bilanciamento tra i poteri dell’esecutivo e quelli dell’assemblea regionale e tra le competenze regionali e quelle attribuite al sistema degli enti locali. La capogruppo di Avs, Maria Laura Orrù, ha auspicato «un recupero dello spirito autonomistico» per la riscrittura dello Statuto speciale, «garantendo il più ampio coinvolgimento della società sarda ed in particolare dei giovani». Per Francesco Agus (Progressisti) «è giusto attribuire priorità alla legge statutaria, perché è interamente nelle nostre mani». Il capogruppo dei Riformatori, Umberto Ticca, ha insistito sul coinvolgimento della società sarda nel processo delle riforme ed ha invitato ad una riflessione sul ruolo che il Consiglio potrà esercitare nelle dinamiche di modifica costituzionale. (ro. mu.)

