Ai russi le macerie di Bakhmut 

KIEV. L’Ucraina combatte per difendere Bakhmut anche a suon di dichiarazioni, all’indomani dell’annuncio del capo dei Wagner, Yevgeny Prigozhin, che la città teatro della più lunga battaglia è in mano russa.

Il nome sovietico

Vladimir Putin si è congratulato con le sue truppe e coi mercenari per la «liberazione di Artyomovsk», denominazione sovietica mai abbandonata da Mosca in questi mesi. Da Hiroshima, Volodymyr Zelensky ha replicato che «no, ad oggi Bakhmut non è occupata dalla Federazione Russa» e che gli ucraini «restano» impegnati nella difesa. Ma gli stessi ucraini mostrano incertezza. Primo tra tutti Zelensky, che in un primo commento ai giornalisti al G7 ha dichiarato di «non pensare» che la città fosse in mano ai russi, e che in ogni caso dei suoi edifici «non è rimasto più nulla»: ormai Bakhmut «resta solo nei nostri cuori». Parole interpretate da molti come una conferma di capitolazione, costringendo il suo portavoce Sergii Nykyforov a precisare che quella del presidente ucraino era una «negazione» della conquista.

Valore simbolico

Ma sul terreno la situazione è ben più complessa: se la viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar ha spinto sul fatto che le forze di Kiev hanno «semi-circondato» Bakhmut, il comandante delle forze terrestri Oleksandr Syrsky ha riconosciuto che le sue truppe controllano solo una porzione «insignificante» della città, ma ne mantengono la periferia e continuano «ad avanzare sui fianchi». Al contrario, per Prigozhin a Bakhmut «non c’è un solo soldato ucraino, perché abbiamo smesso di fare prigionieri», e «c’è un numero enorme di cadaveri di soldati» di Kiev. Ma per il think tank Usa Isw la presa della città non permetterà alle esauste forze russe di creare una testa di ponte per ulteriori offensive, e i continui contrattacchi ucraini complicheranno qualsiasi ulteriore avanzata delle truppe russe.