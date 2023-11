Ai residenti legna da ardere 

Parte a Serdiana la stagione silvana 2023-2024 che permetterà ai residenti di fare scorta di legna da ardere a basso costo e al Comune di curare il bosco e prevenire gli incendi. Quattro le aree individuate per il taglio del legnatico: Riu Crabitta, S’Isca Manna, Is Casas e Canali de Sa Barracca. I cittadini interessati potranno richiedere un massimo di 10 quintali di legna al costo di 3 euro al quintale con le spese per il taglio e il trasporto a proprio carico.

I lotti saranno assegnati tramite sorteggio. Nel caso in cui le domande fossero inferiori ai lotti disponibili, il Comune potrà assegnare un ulteriore prelievo di legnatico alle famiglie interessate.

Con la stessa delibera il Comune ha autorizzato la potatura degli ulivi nel parco di Santa Maria di Sibiola. I concessionari potranno raccogliere le olive pagando 10 euro a quintale. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA