«Ai quotidiani il 2% delle risorse  riservate a cinema e spettacolo» 

«Riteniamo sia da superare l’episodicità dell’intervento di sostegno e del potenziamento delle pagine culturali dei quotidiani, con un’integrazione della norma istitutiva per rendere strutturale la previsione per gli interventi per gli anni successivi al 2025, e destinare una percentuale minima, almeno il 2%, delle risorse destinate annualmente al sostegno del cinema e degli spettacoli dal vivo per ampliare l'offerta culturale dei quotidiani, così da assicurare la copertura informativa al complesso delle attività di cinema, spettacoli e cultura». Lo ha proposto il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, all’audizione sul Dl cultura nella commissione Cultura della Camera. La norma dispone un fondo da 10 milioni per ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo.

Quanto all'individuazione dei soggetti destinatari delle nuove risorse, per Fieg «l’accesso dovrebbe essere non discriminatorio ed assicurare parità di trattamento a tutte le testate quotidiane e cartacee». Tra i criteri di ammissione Riffesser Monti indica anche quello, per le imprese regolarmente registrate, quello di «avere alle proprie dipendenze giornalisti inquadrati con contratto giornalistico di settore a tempo indeterminato ed essere in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali». Occorrerebbe poi, ha proseguito, «rapportare l'entità del contributo alle copie annue vendute e certificate». La federazione ipotizza «0,3 centesimi per copia venduta, che consentirebbe di rimanere nell’ambito dei 10 milioni di euro previsti». Viene inoltre auspicata, quale condizione, la pubblicazione, nelle pagine culturali, di «materiale informativo originale, informazione autoprodotta, che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale di altre testate».In generale la Fieg valuta il decreto legge come «un primo provvedimento, sperimentale, che può dare un contributo, in un periodo molto difficoltoso per la carta stampata che ha indotto molti editori a ridurre foliazioni e contenuti. Va nel senso di un miglioramento qualitativo degli articoli»

