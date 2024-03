«Ai privati un tesoretto immobiliare» 

«Adesso devono dirci che fine ha fatto il protocollo di intesa del Comune con la Regione, quell’accordo già formalizzato che avrebbe portato nel patrimonio dell’amministrazione di Arzachena un piccolo tesoro immobiliare. Perchè è saltato? Perché oggi alcuni di quei beni vanno ai privati?»: parla Rino Cudoni, esponente della minoranza, ma, quattro anni fa, presidente del Consiglio comunale di Arzachena. Cudoni chiede conto di una vicenda che è ritornata di attualità in questi giorni, con l’assegnazione a un privato (in permuta) dell’ex centro Isola, immobile di proprietà regionale nel sottopiazza di Porto Cervo. L’ex presidente dell’assemblea civica arzachenese dice: «Il discorso è molto più ampio, va oltre l’immobile di Porto Cervo, bisogna fare un passo indietro e avere ben chiari i termini della questione. Intanto va detto che la Regione è proprietaria di beni di altissimo pregio nel territorio di Arzachena. C’è il Forte Cappellini a Baia Sardinia, monumento di interesse nazionale, una porzione dello Yacht Club Costa Smeralda, le batterie militari di Baia Sardinia e il negozio Isola di Porto Cervo. Per citate i più importanti».

Giallo sull'accordo

In effetti nel 2020, il Comune di Arzachena raggiunse un accordo con la Regione per la cessione di parte dei beni immobili di sua proprietà. Tra gli obbiettivi dell’amministrazione c’è sempre stato Forte Cappelini, un “pacchetto” che comprende 17 ettari, un albergo e soprattutto lo spazio dato in concessione dalla Regione e utilizzato dalla società proprietaria del Phi Beach. Un piatto molto ricco, basti ricordare che l’esclusivo beach club di Baia Sardinia è una vera miniera d’oro con i record polverizzati di presenze anno dopo anno (anche 200mila in una estate). La Regione quattro anni fa sembrava intenzionata a ragionare con il Comune di Arzachena su tutto. Poi sulla trattativa è calato il silenzio. Ancora Cudoni: «Non era una trattativa, ho lavorato personalmente per raggiungere l’accordo che era già pronto. I nostri interlocutori erano l’assessore regionale Quirico Sanna e il dirigente Umberto Oppus. È stato fatto un importante lavoro, il sindaco, gli assessori competenti, tutti. Poi quell’accordo è sparito. Va detto che è successo dopo la conclusione del mandato di Sanna nell’assessorato regionale agli Enti Pubblici. Un protocollo di intesa cancellato e ora quei beni vanno ai privati, perché?».

