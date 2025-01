Ai poveri i soldi degli evasori 

«Tre milioni di euro nel 2025 per le politiche sociali grazie ai fondi comunali in parte recuperati dall’evasione e in parte dalle economie del fondo unico». Il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, con queste parole ha iniziato a illustrare al Consiglio comunale il bilancio triennale di previsione 2025-2027, evidenziando quanto il documento «guarda ai bisogni dei cittadini, delle persone fragili, famiglie che non ce la fanno a sostenere le stesse spese scolastiche, anche se obbligate dal diritto allo studio, ma al tempo stesso spinge sugli investimenti». Ed è stato un sì unanime quello dell’Aula che ha rispettato così il termine del 31 dicembre.

Il sostegno

La fetta maggiore della manovra è destinata alle opere pubbliche e alle manutenzioni per 40 milioni di euro, 10 nell’anno appena iniziato. «Un bilancio – sostiene Urpi – redatto con parsimonia e impegno nel rispondere alle esigenze dei cittadini con uno stanziamento di tre milioni e nuovi posti di lavoro grazie ai 10 milioni per le opere pubbliche. Previste anche agevolazioni sulle tasse, sconti Imu e Tari per chi apre un’attività commerciale nel centro storico, un bonus Tari di 70 euro per le fasce più bisognose, stessa somma per dare ai poveri la possibilità di praticare sport nelle palestre private». Riservati 400mila euro di sconto per i servizi scolastici, metà per la mensa e metà per l’asilo nido, 80mila per la ludoteca. E ancora 200mila euro di contributi per gli affitti, sempre più cari, tanto che i fondi trasferiti dalla Regione non bastano più. Per l’assessora ai servizi sociali, Pamela Tonin, il programma «è una risposta concreta alle esigenze di tante persone che giorno dopo giorno bussano alle porte del Municipio. Tre milioni di euro sembrano tanti, il fatto è che le necessità sono il doppio. Non si possono ignorare le disabilità, i minori, genitori senza lavoro e senza casa. C’è il supporto per il caro bollette, fermo restando la decisione di partire sempre dai casi più difficili». Prosegue Urpi: «Il 2025 sarà un anno cruciale per le opere pubbliche, con la prosecuzione nella realizzazione delle opere legate al Pnrr per l’edilizia scolastica, il completamento delle caserme dei carabinieri e della finanza. Interventi di efficientamento energetico in tutti gli edifici pubblici, viabilità sicura e verde pubblico». Eccone alcuni: 400 mila euro per evitare allagamenti quando piove, 857 mila per il completamento della piscina con gradinate e parcheggi, 300 mila per la riqualificazione della parrocchia Signora delle Grazie».

La minoranza

«Abbiamo visto sufficiente attenzione della Giunta – ammette il capogruppo, Salvatore Floris – su tutte le nostre proposte, approvate all’unanimità, come gli interventi sulle scuole. L’attenzione al sociale, in un periodo di forte crisi, in un territorio povero, è una ragione in più per votare il bilancio. La bocciatura fine a se stessa non ha senso».

RIPRODUZIONE RISERVATA