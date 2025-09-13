Ai piedi di Santa Vitalia spunta un leone 

Una figura demonica? No: un leone. Nel piazzale della Chiesa di Santa Vitalia, a Serrenti, i volontari impegnati nei lavori di manutenzione hanno riportato alla luce un elemento dimenticato della statua più conosciuta del paese: la base, che è rimasta invisibile per un tempo precisato. Durante la rimozione delle radici di un albero abbattuto nei pressi della lastra raffigurante Santa Vitalia, è affiorata la figura di un leone scolpito.

In un primo momento, alcuni pensavano che la forma appena riaffiorata potesse rappresentare un’entità demoniaca posta ai piedi della santa, secondo un’iconografia diffusa nella tradizione cristiana. «Si tratta di un’opera relativamente recente, eseguita con la trachite locale da un artigiano del paese», ha invece chiarito lo scultore di Villasor Gigi Porceddu, che da giovane aveva collaborato con gli scalpellini serrentesi: «Rappresenta un leone, simbolo di forza e protezione». Dopo un’accurata pulizia, sono emersi una data, 1° gennaio 1997, e la firma di Giuseppe Marras, artista serrentese profondamente legato alla fede. «A Serrenti – ricorda Porceddu – c’era una forte devozione per Santa Vitalia e diversi artigiani si cimentavano con la scultura, spesso raffigurando leoni in segno di protezione della santità». Il ritrovamento restituisce così non un mistero irrisolto, ma un tassello della memoria recente, che conferma la continuità di una tradizione artigiana e devozionale ancora viva nel paese.

