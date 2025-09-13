VaiOnline
Serrenti.
14 settembre 2025 alle 00:25

Ai piedi di Santa Vitalia spunta un leone 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una figura demonica? No: un leone. Nel piazzale della Chiesa di Santa Vitalia, a Serrenti, i volontari impegnati nei lavori di manutenzione hanno riportato alla luce un elemento dimenticato della statua più conosciuta del paese: la base, che è rimasta invisibile per un tempo precisato. Durante la rimozione delle radici di un albero abbattuto nei pressi della lastra raffigurante Santa Vitalia, è affiorata la figura di un leone scolpito.

In un primo momento, alcuni pensavano che la forma appena riaffiorata potesse rappresentare un’entità demoniaca posta ai piedi della santa, secondo un’iconografia diffusa nella tradizione cristiana. «Si tratta di un’opera relativamente recente, eseguita con la trachite locale da un artigiano del paese», ha invece chiarito lo scultore di Villasor Gigi Porceddu, che da giovane aveva collaborato con gli scalpellini serrentesi: «Rappresenta un leone, simbolo di forza e protezione». Dopo un’accurata pulizia, sono emersi una data, 1° gennaio 1997, e la firma di Giuseppe Marras, artista serrentese profondamente legato alla fede. «A Serrenti – ricorda Porceddu – c’era una forte devozione per Santa Vitalia e diversi artigiani si cimentavano con la scultura, spesso raffigurando leoni in segno di protezione della santità». Il ritrovamento restituisce così non un mistero irrisolto, ma un tassello della memoria recente, che conferma la continuità di una tradizione artigiana e devozionale ancora viva nel paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, così siamo tutti Felici

Sconfitto il Parma con Mina e il primo gol in Serie A dell’esterno: finisce 2-0 
Il focus

Pale e pannelli solari senza veri limiti: «Assist a chi specula»

Fonti rinnovabili, la rivolta dei sindaci sardi  contro le regole che favoriscono gli impianti 
Al. Car.
Sanità

Tumori, in Sardegna pochi screening: «Così si muore di più»

Cervice, mammella e colon retto: adesioni sotto le medie nazionali 
Cristina Cossu
Regione

M5S, cambia il coordinatore regionale

Per il posto di Ettore Licheri è in pole la collega senatrice Sabrina Licheri 
Roberto Murgia
Intervista

Lega, via al nuovo corso «Saremo il baricentro degli autonomisti sardi»

Il segretario regionale Michele Ennas: nell’Isola una maggioranza fallimentare 
Roberto Murgia
Russi in Gallura

Undici maxi ville restituite a Kantor, re dei fertilizzanti

Il magnate fuori dalla black list Ue Maxiyacht a distanza di sicurezza  
Andrea Busia
Turismo

Un’estate infinita, tutti in spiaggia a prezzi scontati

Gli stabilimenti balneari aperti anche a ottobre con costi ridotti 
Gianni Agus Ivan Murgana
Il personaggio

Billo Vistosu, bomber tra i box del mercato «Qui da quarant’anni»

Nato e cresciuto nel rione Sant’Elia è factotum della struttura comunale 
Andrea Artizzu
Il caso

Meloni: sale l’odio, la sinistra lo giustifica Il Pd: sei incendiaria

Conte: il Governo moderi i toni Piantedosi: aggiorniamo le scorte 