07 ottobre 2025 alle 00:31

Ai parchi giochi manca solo il tappetino 

Bisognerà avere ancora un pazienza per poter utilizzare i giochi presenti nei parchi della città. Conclusa la sistemazione di nuovi castelli, dondoli e altalene, prima di renderli fruibili ai bambini, occorrerà infatti attendere il montaggio del tappettino gommato su cui devono poggiare gli stessi giochi, fondamentale per la sicurezza e adesso obbligatorio.

In questo modo infatti anche in caso di cadute i bimbi non si faranno male. I lavori di sistemazione dei tappetini gommati di protezione dovrebbero concludersi entro ottobre. Dopo di che potranno essere rimosse le reti arancioni di cantiere e i giochi potranno così essere restituiti ai bambini.

In tutto sono 39 i giochi sistemati in diverse zone della città: dal parco Parodi al parco Generale Dalla Chiesa, dalla scuola di Foxi alle piazze Melvin Jones e Matteotti, dalle aree verdi di via S’Arrulloni e via Praga a quelle nelle piazze Pertini e Monsignor Pala, fino al parco Europa e al parco del Sole. Tutti sono utilizzabili anche dai disabili. I giochi vecchi e obsoleti erano stati rimossi alla vigilia della scorsa estate non senza proteste da parte dei frequentatori delle are verdi, per via della tempistica proprio all’avvio della bella stagione. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

