Ai parchi giochi manca solo il tappetino 

Bisognerà avere ancora un pazienza per poter utilizzare i giochi presenti nei parchi della città. Conclusa la sistemazione di nuovi castelli, dondoli e altalene, prima di renderli fruibili ai bambini, occorrerà infatti attendere il montaggio del tappettino gommato su cui devono poggiare gli stessi giochi, fondamentale per la sicurezza e adesso obbligatorio.

In questo modo infatti anche in caso di cadute i bimbi non si faranno male. I lavori di sistemazione dei tappetini gommati di protezione dovrebbero concludersi entro ottobre. Dopo di che potranno essere rimosse le reti arancioni di cantiere e i giochi potranno così essere restituiti ai bambini.

In tutto sono 39 i giochi sistemati in diverse zone della città: dal parco Parodi al parco Generale Dalla Chiesa, dalla scuola di Foxi alle piazze Melvin Jones e Matteotti, dalle aree verdi di via S’Arrulloni e via Praga a quelle nelle piazze Pertini e Monsignor Pala, fino al parco Europa e al parco del Sole. Tutti sono utilizzabili anche dai disabili. I giochi vecchi e obsoleti erano stati rimossi alla vigilia della scorsa estate non senza proteste da parte dei frequentatori delle are verdi, per via della tempistica proprio all’avvio della bella stagione. (g. da.)

