«Ai nostri concerti i disabili in prima fila» 

Arriva un chiarimento sul caso della disabile che protestava per i posti riservati al concerto di Mario Biondi in programma alla Fiera il 19 agosto. «L’organizzazione è sempre stata inclusiva e attenta ai più fragili. Nessuna discriminazione, si è trattato di uno spiacevole fraintendimento non imputabile a noi», chiarisce Marco Dessì, presidente dell’associazione Sardinia Pro Arte, che organizza il concerto di Biondi. «Sono felice di apprendere che l’organizzazione ha previsto le doverose accortezze di cui io, come ogni portatore di handicap, necessitiamo», commenta Daniela Atzei, invalida al cento per cento, sino a ieri pronta a rinunciare al concerto del suo idolo. «Non era mia intenzione fare polemiche sul nulla, ma davanti alla richiesta di chiarimenti inviata via mail al Box office liquidata con una riposta sbrigativa da parte dello stesso, chiunque avrebbe capito che non erano previsti posti riservati», spiega.

«In ogni concerto del Culturfestival le persone diversamente abili vengono ospitate in prima fila e qualora ce ne fosse bisogno vengono accompagnate sino al palco. Aspettiamo Daniela, precisando che il box office si limita a erogare il servizio di prevendita e che l’organizzazione non è stata contattata», ribadisce Dessi. Daniela non ha perso tempo e ha acquistato il suo biglietto. «In questo caso si tratta di uno spettacolo organizzato da un privato, al quale il Comune ha concesso l’area della Fiera, dove è prevista una sezione totalmente dedicata ai disabili. Se così non fosse sarebbe inaccettabile», precisa l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau.

RIPRODUZIONE RISERVATA