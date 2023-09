«Ai negozianti vanno riconosciuti gli indennizzi» 

«Lo denunciamo da mesi», dice Marzia Cilloccu, consigliera comunale di Orizzonte Comune. «Purtroppo le preoccupazioni per le modalità e la tempistica scelte per l’apertura del cantiere di Viale Trieste, espresse in aula con la prima interrogazione che avevo depositato già lo scorso marzo insieme alla minoranza, non erano infondate visto che, nonostante le rassicurazioni sulla riapertura del primo tratto a fine luglio e i tentativi di minimizzare le richieste di residenti, attività, enti e scuole presenti nel viale e nella zona da parte del sindaco e della giunta, lunedì scorso 25 settembre è stato chiuso il secondo tratto del Viale senza che i lavori del primo tratto fossero stati conclusi», dice Marzia Cilloccu. La consigliera arriva in viale Trieste mentre residenti e commercianti protestano contro la gestione del cantiere.

«Nei giorni scorsi abbiamo presentato una seconda interrogazione», dice ancora, «con la quale chiediamo di avere risposte in merito al progetto, dove sono presenti marciapiedi sovradimensionati, alle previsioni di definitiva chiusura del cantiere che da via Maddalena arriva fino a Via Caprera e ai necessari indennizzi adeguati alla perdita di fatturato riscontrata dagli esercenti». ( ma. mad. )

